Pfizer купує біотехнологічну компанію Seagen за 43 млрд доларів — Finance.ua

Pfizer купує біотехнологічну компанію Seagen за 43 млрд доларів Сьогодні 23:38 — Фондовий ринок

Pfizer купує біотехнологічну компанію Seagen за 43 млрд доларів

Американський фармацевтичний гігант Pfizer оголосив, що уклав угоду про купівлю біотехнологічної компанії Seagen, що спеціалізується на інноваційному лікуванні раку, за 43 мільярди доларів.

Про це пише France 24.

Pfizer пропонує 229 доларів за акцію готівкою, і компанії очікують завершити угоду пізніше цього року або на початку 2024 року, йдеться в заяві.

«Pfizer спрямовує свої фінансові ресурси на просування боротьби з раком», — сказав генеральний директор Pfizer Альберт Бурла.

«Онкологія продовжує залишатися найбільшим драйвером зростання у світовій медицині, і це придбання посилить позиції Pfizer у цій важливій сфері», — додав Бурла.

Компанія Seagen — лідер у галузі досліджень, розробки та комерціалізації методів лікування раку — зростає, і цього року прогнозується 12-відсоткове збільшення доходів до 2,2 мільярдів доларів США.

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УНН За матеріалами:

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