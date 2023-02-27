Peugeot представила оновлену версію седана та універсала 508 — Finance.ua

Peugeot представила оновлену версію седана та універсала 508 Сьогодні 03:41 — Технології&Авто

Peugeot представила оновлену версію седана та універсала 508, Фото:Peugeot

Компанія презентувала нову версію популярної моделі. Зміни торкнулися як зовнішнього вигляду, так і характеристик автомобілів.

Обидва варіанти кузова отримали нові решітки радіатора. Малюнок на них відрізняється, але у обох випадках створюється 3-D ефект. Також можна відзначити зміни у формі фар, дисків, додавання до лінійки трьох нових кольорів (Okenite White, Titanium Grey, Eclipse Blue) та матеріалів для обробки.

Також компанія змінила інтерфейс інформаційно-розважальної системи авто.

Нові моделі поставлятимуться з різними двигунами. Лінійка починається із трициліндрового 1,2-літрового турбованого бензинового агрегату потужністю 130 кінських сил. Для Африки, Близького Сходу та Азії Peugeot також оснащує 508 більш об’ємним чотирициліндровим 1,6-літровим двигуном потужністю 218 к.с.

В якості альтернативи клієнти можуть вибрати чотирициліндровий 1,5-літровий турбодизель потужністю 130 к.с.

Фото:Peugeot

Залежно від двигуна Peugeot 508 пропонує кілька режимів керування (Electric, Eco, Hybrid, Normal, Sport, 4WD) та налаштувань підвіски (Normal, Sport, Comfort).

Peugeot 508 і Peugeot 508 SW доступні зі 130-сильним бензиновим мотором з 230 Нм обертаючого моменту, а також у двох гібридних виконаннях потужністю 180 і 225 к.с. У всіх випадках авто комплектуються восьмиступінчастою автоматичною коробкою EAT8.

Також буде представлена гібридна версія Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered із силовою установкою потужністю 360 к.с. та 520 Нм. Максимальна швидкість становить 250 км/год, а розгін від 0 до 100 км/год займає 5,2 секунд.

Всі новинки отримають адаптивний круїз-контроль з функцією Stop and Go та можливістю налаштування допустимої дистанції між автомобілями, функцію виявлення пішоходів та велосипедистів вдень та вночі на швидкості від 7 до 140 км/год, автоматичне екстрене гальмування з попередженням про зіткнення, систему попередження про вихід зі смуги руху, моніторинг сліпих зон та камери, які допоможуть паркуватися.

Оновлення 508 серії надійде у продаж влітку 2023 року.

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