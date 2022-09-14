Первинний ринок живе в умовах "двох цін": на скільки до кінця року подорожчає житло — Finance.ua

Первинний ринок живе в умовах "двох цін": на скільки до кінця року подорожчає житло Вчора 14:02 — Нерухомість

Первинний ринок живе в умовах "двох цін": на скільки до кінця року подорожчає житло

На тлі здорожчання собівартості будівництва на 20 — 25% в доларах США та падіння попиту українські забудовники зупинили реалізацію нових проєктів. Наразі вони зосередилися на зведенні житлових комплексів на завершальних стадіях будівництва, в яких вже продано понад 60 — 70% запланованих квартир.

Про це розповів співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов. За його словами, ситуація на первинному ринку житла восени 2022 року мало чим відрізнятиметься від попередніх літніх місяців.

Що буде із попитом восени

Фахівець вважає, що до кінця року малоймовірні будь-які «стрибки» попиту, адже інвестори чудово розуміють всі ризики, пов’язані із вкладанням коштів у будівництво. Він зазначив, що станом на початок вересня актуальний попит становить лише 7 — 10% від довоєнного рівня.

Експерт зауважив, що первинний ринок житла цілком залежатиме від інтенсивності бойових дій, від рівня безпеки в тому чи іншому регіоні. Водночас, як підкреслив Семенцов, наслідки ракетних ударів ворога по об’єктах енергетичної інфраструктури 11 — 12 вересня ставлять під сумнів перспективи збільшення попиту в осінньо-зимовий період.

«Ми стали свідками нової тактики ворога, спрямованої на руйнування об’єктів критичної інфраструктури. Саме тому прогнозувати бодай якусь „безпеку“ зараз вкрай важко. Очікувано, що більшість потенційних покупців буде схильна відкласти придбання житла, як мінімум, до завершення опалювального сезону», — наголосив він.

Що простимулює попит

На його погляд, часткове пожвавлення покупців можливе із запуском з 1 жовтня нової державної іпотечної програми для окремих верств населення під 0 — 7% річних.

«За умов ефективного впровадження нової пільгової іпотечної програми, у найближчі місяці цікавість покупців до первинного ринку житла може дещо зрости, але переважно в західних областях України. Проте мова не йде про якийсь „прорив“. Зростання попиту потенційно може скласти лише додаткових 2 — 3%», — вважає Володимир Семенцов.

За його даними, переважна більшість потенційних покупців цікавляться об’єктами на рівні готовності 80% і вище з очікуваним періодом введення в експлуатацію до 6 місяців.

«До кінця року цікавість покупців буде зосереджена передовсім на 1-, 2-кімнатних квартирах площею від 40 — 60 метрів квадратних в об’єктах з високим ступенем готовності. Саме квартири невеликої площі здатні повністю чи частково розв’язати питання забезпечення громадян житлом», — підкреслив Володимир Семенцов.

На скільки до кінця року подорожчає житло

Експерт прокоментував інформацію про суттєве здорожчання «квадратів» через збільшення вартості будматеріалів та інфляцію, що до кінця року може перевищити 35 — 40%.

За останні 2 місяці, як вказав фахівець, задеклароване девелоперами здорожчання метрів квадратних вже становить близько 30 — 35%. Проте реальні покупці можуть стати власниками квартир із суттєвим дисконтом від довоєнної ціни в розмірі щонайменше 15 — 20%. При цьому всі порівняльні показники ґрунтуються на ціні «квадратів» у гривневому еквіваленті. Якщо ж врахувати коливання курсу і додати всі подорожчання в доларовому еквіваленті (будматеріали, пальне, логістичні витрати тощо), то, наголошує експерт, поточні ціни або не змінились, або змінились не суттєво.

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Семенцов констатує, що зараз первинний ринок живе в умовах «двох цін»: існує задекларована девелоперами ціна, озвучена в рекламних оголошеннях, а також ціна для реального покупця.

Він додав, що за умов 100-відсоткової оплати вартості квартири, потенційні покупці мають змогу отримати знижку подекуди більшу за 15 — 20%. Отже, реальна ціна на новобудови, за яку готові покупати, значно нижча, ніж до початку повномасштабного вторгнення. І така тенденція збережеться щонайменше до кінця 2022 року.

Телеканал 24 За матеріалами:

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