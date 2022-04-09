Перший великий банк із ЄС відмовився від клієнтів із рф — Finance.ua

Перший великий банк із ЄС відмовився від клієнтів із рф

Вчора 14:33 — Фондовий ринок

Перший великий банк із ЄС відмовився від клієнтів із рф

Данський Saxo Bank з 6 червня закриє всі брокерські рахунки клієнтів із росії. Банк займається брокерськими послугами та інвестиціями.

Про це повідомляє російське видання РБК з посиланням на повідомлення у профільних чатах та джерела. Якщо до 6 червня росіяни самі не виводять свої гроші з банку, Saxo перекаже всі їхні кошти на ті рахунки, які були вказані раніше.

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Як зазначає інвестиційний консультант Аліна Ананьєва, обмеження поширюються на громадян білорусі. При цьому якщо громадянин росії або громадяни мають резидентство в одній з країн Євросоюзу, їхні рахунки не будуть закриті.

У банку наголошують, що він був «вимушений скористатися своїм правом припинити роботу». При цьому наголошується, що якщо клієнт вирішить перевести папери до іншого брокера, переклад «підлягатиме додатковій перевірці».

Зазначимо, раніше Кайманові острови заморозили активи росіян на суму 7,3 млрд доларів. Вони підтримали введені Великобританією санкції і застосували їх стосовно 800 фізичних та юридичних осіб.

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