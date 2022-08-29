Перший в історії Apple iPhone продали за $35 тисяч — Finance.ua

Перший в історії Apple iPhone продали за $35 тисяч Вчора 18:33 — Технології&Авто

Перший в історії Apple iPhone продали за $35 тисяч

На аукціоні щойно було продано одну нерозкриту модель Apple iPhone першого покоління в США за величезну ціну — понад 35 тис. доларів США. Окрім смартфона, на аукціоні також було продано першу в історії модель iPod за невисоку ціну.

Нерозкритий перший в історії iPhone був проданий за 35 414 доларів США, тоді як iPod першого покоління було продано за 25 тис. доларів США. Нагадаємо, iPod першого покоління був випущений ще у 2001 році, а перший iPhone був анонсований ще у 2007 році.

iPhone було продано на аукціоні RR і знаменує собою нову віху для рідкісних гаджетів, які продаються на аукціонах по всьому світу.

Ціни на антикварну техніку вже піднялися на мільйони доларів. Останній аукціон нерозкритого iPhone був насправді унікальним, оскільки він включав оригінальну плату комп’ютера Apple I, яка також була спаяна вручну співзасновником Apple Стівеном Возняком і була продана за 677 196 доларів США. Для свого часу iPhone був досить просунутим мобільним телефоном, який мав 2-мегапіксельну камеру, підтримку голосової пошти та багато іншого.

Як зазначалося вище, продаж цього iPhone також знаменує важливу віху в історії персональних технологій. Окрім преміум-ціни, оригінальний iPhone також змінив правила гри, коли він був запущений, оскільки мав повну функціональність сенсорного екрана, яку незабаром почали використовувати всі бренди смартфонів.

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