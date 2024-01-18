Перший у світі трильйонер з’явиться у найближчі 10 років — за нинішньої тенденції «‎нерівності» — Finance.ua
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Перший у світі трильйонер з’явиться у найближчі 10 років — за нинішньої тенденції «‎нерівності»

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Перший у світі трильйонер з’явиться у найближчі 10 років — за нинішньої тенденції «‎нерівності»
Перший у світі трильйонер з’явиться у найближчі 10 років — за нинішньої тенденції «‎нерівності»
Світ переживає «десятиліття розриву» між багатіями й бідним населенням, згідно з даними групи боротьби із бідністю Oxfam International.
У звіті, опублікованому в день старту Всесвітнього економічного форуму у Давосі, стверджується, що з 2019 року п’ятірка найзаможніших людей світу майже подвоїла свої статки — тоді як 5 млрд людей стали ще біднішими, пише The Washington Post.
Базуючись на даних Forbes, в Oxfam International підрахували, що сукупні статки гендиректора Tesla Ілона Маска, власника бренду люксових товарів LVMH Бернара Арно, засновника Amazon Джефф Безоса, засновника Oracle Ларрі Еллісона та інвестора Воррена Баффета зросли з $453 млрд у 2019-му до $869 млрд станом на листопад 2023-го.
Перший у світі трильйонер з’явиться у найближчі 10 років — за нинішньої тенденції «‎нерівності»
Якщо така тенденція триватиме, то Ілон Маск може стати трильйонером вже менш як за 9 років (хоча в Oxfam визнали, що оцінка може бути не точною). Нині статки найбагатшої людини світу перевищують $200 млрд.
«Якби кожен із п’яти найбагатших людей світу витрачав мільйон доларів щодня, їм знадобилося б 476 років, щоб вичерпати свої сукупні статки», — пишуть автори Oxfam.
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Водночас для найбідніших людей світу з 2019 року, за даними групи, «повсякденне життя стало більш жорстоким» — з урахуванням пандемії коронавірусу, ескалації конфліктів, прискоренням кліматичної кризи та зростанням вартості життя.
Чоловіки в усьому світі володіють загалом на $105 трильйонів більшою сумою коштів, ніж жінки — різниця у багатстві еквівалентна більш ніж чотирикратному розміру економіки США. Oxfam закликала уряди «встановити обмеження на зарплати генеральних директорів разом із введенням постійних податків на багатство та надприбутки‎».
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За матеріалами:
ITC.ua
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