Перший у світі реактивний електролітак VTOL пройшов сертифікацію — Finance.ua

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Перший у світі реактивний електролітак VTOL пройшов сертифікацію

Технології&Авто
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Перший у світі реактивний електролітак VTOL пройшов сертифікацію
Перший у світі реактивний електролітак VTOL пройшов сертифікацію, Фото: autoevolution.com
Німецький виробник реактивного літака Lilium eVTOL (з вертикальним зльотом і посадкою) невдовзі почне випускати свою продукцію серійно, адже щойно пройшов сертифікацію.
На початку цього року VFS (Товариство вертикальних польотів) оголосило, що воно внесло до каталогу виробників понад 760 концепцій eVTOL (електричних літаків з вертикальним зльотом). Лише в минулому році їх було зареєстровано понад 100, що підтверджує неймовірне зростання цієї нової галузі.
З більш ніж 700 повністю електричних концепцій літаків лише кілька мають шанс стати серійними в найближчі кілька років. І найближчий до цього — німецький стартап Lilium eVTOL jet.
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Команда дизайнерів Lilium почала з простої передумови, заявивши, що 95% поточних комерційних літаків зі звичайними силовими установками оснащені реактивними двигунами. Тому вони вирішили розробити подібну технологію силової установки для повністю електричних літаків. Роки досліджень і розробок зрештою привели до створення електричних реактивних двигунів Lilium, заснованих на одноступеневій системі ротор/статор, яка приводиться в рух електродвигуном.
Запатентована технологія стартапу DEVT (Ducted Electric Vectored Thrust) повинна принести значні переваги з точки зору корисного навантаження, рівня шуму та аеродинамічної ефективності, а також полегшить керування футуристичним реактивним літаком.
Конструкція літака без хвоста, з нерухомими крилами та двигунами, інтегрованими в закрилки, також була спеціально спрямована на оптимальні аеродинамічні характеристики.
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Нещодавно компанія Lilium отримала сертифікати FAA (Федерального авіаційного управління) та EASA (Агентства авіаційної безпеки Європейського Союзу), а також DOA (Design Organisation Approval) для свого флагманського продукту, офіційно визначеного як літальний апарат eVTOL. При цьому літак Lilium вже має шосте покоління.
Залишилися деякі адміністративні кроки, які дають їм можливість запустити комерційні послуги до 2025 року.
Розкішна версія цього інноваційного eVTOL з реактивним двигуном буде доступна для приватних клієнтів у Великобританії завдяки співпраці з eVolare. Lilium Pioneer Edition Jet буде випущено обмеженою серією лише з 50 одиниць, кожна з яких матиме розкішну кабіну з можливістю індивідуального налаштування.
Інші оператори в Європі та в усьому світі матимуть доступ лише до стандартного повітряного таксі Lilium із шістьма місцями та вантажної версії.
За матеріалами:
Телеканал 24
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