Перший у світі 120-дюймовий лазерний ТВ оцінили у $18 300 (фото) — Finance.ua
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Перший у світі 120-дюймовий лазерний ТВ оцінили у $18 300 (фото)

Вчора 23:37Технології&Авто
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Перший у світі 120-дюймовий лазерний ТВ оцінили у $18 300 (фото)
Компанія Hisense випустила телевізор Laser TV 120L9-Pro, який позиціонує як першу у світі лазерну модель із такою діагоналлю екрану, пише bizua.org.
Пристрій може похвалитися не тільки високою якістю зображення, але й преміальними матеріалами корпусу, а також високою звуковою системою.
Щоб підкреслити фактичні габарити новинки, представник компанії порівняв 4K-екран лазерного ТБ (без урахування проектора) із стандартним китайським столом для пінг-понгу.
Hisense Laser TV&nbsp;120L9-Pro Hisense Laser TV 120L9-Pro
Характеристики. Hisense Laser TV 120L9-Pro має охоплення 107% колірного простору BT.202 (151% гами DCI-P3) та оснащується акустикою з функцією панорамного звучання, що створює ефект присутності у кінотеатрі.
Компанія Hisense випустила телевізор Laser TV 120L9-Pro, який позиціонує як першу у світі лазерну модель із такою діагоналлю екрану. Пристрій може похвалитися не тільки високою якістю зображення, але й преміальними матеріалами корпусу, а також високою звуковою системою.
Щоб підкреслити фактичні габарити новинки, представник компанії порівняв 4K-екран лазерного ТБ (без урахування проектора) із стандартним китайським столом для пінг-понгу.
Hisense Laser TV 120L9-Pro має охоплення 107% колірного простору BT.202 (151% гами DCI-P3) та оснащується акустикою з функцією панорамного звучання, що створює ефект присутності у кінотеатрі.
Корпус новинки виготовлений із застосуванням таких матеріалів, як горіхове дерево, метал та золото. Компанія оцінила 120-дюймову модель в 119999 юанів (близько $18 300), а більш доступна 110-дюймова модифікація обійдеться покупцям в $7620.
Крім того, Hisense анонсувала серію лазерних телевізорів L9H з діагоналлю екрану 75, 80, 88 та 100 дюймів — їх специфікації та ціна будуть оголошені пізніше.
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За матеріалами: Finance.ua
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