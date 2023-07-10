Перший кросовер від Huawei з 550 кінськими силами та запасом ходу 1000 км з’явився в Україні — Finance.ua
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Перший кросовер від Huawei з 550 кінськими силами та запасом ходу 1000 км з’явився в Україні

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Перший кросовер від Huawei з 550 кінськими силами та запасом ходу 1000 км з’явився в Україні
Перший кросовер від Huawei з 550 кінськими силами та запасом ходу 1000 км з’явився в Україні
Новий Huawei Seres SF5 багато оснащений, а його салон оздоблений шкірою і деревом. Потужний кросовер розганяється до 100 км/год за 4,7 с, пише u-news.com.ua
У Києві з’явився новий Seres SF5. Китайський кросовер — перша модель автомобіля від Huawei. Знімки автомобіля з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.
Середньорозмірний кросовер Huawei Seres SF5 презентували у 2021 році. На українському ринку модель коштує приблизно від 35 000 доларів.
Китайський кросовер Huawei Seres SF5 вирізняється елегантним обтічним дизайном з вираженим «носом», плавними обводами кузова і похилим дахом. Оригінальний вигляд мають L-подібні ходові вогні.

Розміри Huawei Seres SF5:

  • довжина — 4700 мм;
  • ширина — 1930 мм;
  • висота — 1625;
  • колісна база — 2875 мм;
  • об'єм багажника — 367 л.
Новий Huawei Seres SF5 позиціонується як преміальна модель, тому його салон оздоблено шкірою і деревом, передбачено електропривод сидінь, віртуальну панель приладів і великий портретний тачскрін.
Кросовер Huawei Seres SF5 запропонований виключно в гібридному виконанні.
Колеса обертають два електромотори загальною потужністю 550 к. с., а 1,5-літрова бензинова четвірка служить генератором і виробляє електрику.
Автомобіль Huawei розганяється до 100 км/год за 4,7 с і витрачає в середньому 6,8 л/100 км. Велика батарея на 35 кВт∙год дає змогу проїхати 180 км в електричному режимі. Сумарний же запас ходу на бензині та електротязі становить 1000 км.
За матеріалами:
Finance.ua
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