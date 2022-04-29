Перші 6 підприємств Луганщини відновили діяльність у безпечних регіонах країни — Finance.ua

Перші 6 підприємств Луганщини відновили діяльність у безпечних регіонах країни
Вчора 21:33 — Фондовий ринок
За програмою релокації Міністерством економіки опрацьовується більше тисячі заявок з областей країни, де тривають бойові дії.Безпечні регіони активно приймають до себе підприємства з Луганщини.
Про це повідомив кервівник Луганскої ОДА Сергій Гайдай.
Наразі офіційно перемістили свої виробничі потужності шість представників бізнес-середовища нашої області.
Серед них три представники Сєвєродонецька та три інших громад. Їм знайшли нові приміщення для обладнання і техніки, допомогли забезпечити роботою трудові колективи.
Ці підприємства з Луганщини розміщені у Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях.
Вони займаються наданням медичних послуг, розробкою програмного забезпечення, транспортуванням зернових культур, шиномонтажем. Також це заклади громадського харчування.
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