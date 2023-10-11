Перші 5 тисяч FPV-дронів від операції «Єдність» уже доставлені в Україну, — Федоров — Finance.ua
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Перші 5 тисяч FPV-дронів від операції «Єдність» уже доставлені в Україну, — Федоров

Казна та Політика
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Перша партія у понад 5000 дронів-камікадзе вже в Україні. Її придбали завдяки Операції «Єдність» — спільному збору UNITED24, фонду «Повернись живим» та monobank, повідомив Віцепрем'єр-міністр, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Далі дрони доповнять боєприпасами українського виробництва та передадуть Силам оборони. Усього FPV-дронів буде 10 000», — повідомив Федоров.
Найбільший приватний донат проєкт отримав за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.
«FPV-дрони кардинально змінили хід бойових дій, і нашим Збройним Силам важливо мати перевагу над ворогом у кількості дронів, їх якості й майстерності операторів. Ми раді бути найбільшим приватним донором проєкту «Операція «Єдність» і віримо, що це допоможе ЗСУ ефективно знищувати техніку противника», — наголосив президент фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.
Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation проєкт Операція «Єдність» отримав 10 млн грн на закупівлю FPV-дронів з боєкомплектом.
Раніше також придбано 53 нових позашляховики для ударних рот «Армії дронів».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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