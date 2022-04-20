Перші 250 переселенців поселилися в модульному містечку у Львові (фото) — Finance.ua

Перші 250 переселенців поселилися в модульному містечку у Львові (фото)

Вчора 09:48 — Нерухомість

Перші 250 переселенців поселилися в модульному містечку у Львові, пише Пенсійний кур’єр.

Містечко звели всього за два тижні. А вже вчора у будинки заселили людей, які змушені були евакуюватись у місто через активні бойові дії в їхніх регіонах. Це родини з дітьми з Маріуполя, Бучі, Донецька та інших міст.

Містечко на вулиці Уласа Самчука складається загалом з 88 будинків, розрахованих на 350 людей. Будинки повністю облаштовані всім необхідним: тут є ліжка, шафи, матраци та наволочки. Поруч встановлені душові кабінки, туалети, їдальня та медпункт.

Модульні будинки — подарунок Львову від польського уряду. Його відкриття відвідав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Наразі у Львові планують облаштувати ще два таких містечка. Одне з них почали зводити 13 квітня а районі вулиць Наукова — І. Пулюя встановлять 120 будинків. У районі вулиці Тракт Глинянський буде окреме містечко для вагітних жінок з дерев’яними будиночками хостельного типу.

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