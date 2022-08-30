Перше судно з українським зерном прибуло в Африку — Finance.ua

Перше судно з українським зерном прибуло в Африку Вчора 15:16 — Аграрний ринок

Перше судно з українським зерном прибуло в Африку

Перше зафрахтоване ООН судно із 23 тисячами тонн української пшениці прибуло в Африку.

Про це Міністерство інфраструктури України повідомляє у Фейсбуці

Сьогодні балкер Brave Commander, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН, прибув до Джибуті. На його борту 23 тисячі тонн пшениці, яка після розвантаження буде доправлена споживачам в Ефіопії.

«Від моменту підписання „зернової ініціативи“ ми розуміли глобальну продовольчу відповідальність України перед світом, особливо перед тими країнами Африки та Азії, що знаходяться в стані гуманітарної катастрофи. Саме тому у тісній співпраці з ООН ми уже відправили два судна з понад 50 тисячами тонн агропродукції для допомоги населенню Ефіопії та Ємену. Ми, зі свого боку, забезпечуємо максимально швидкий та ефективний процес прийому, завантаження та відправлення цих суден. Для нас такі перевезення є беззаперечним пріоритетом. Продовжуємо працювати із Всесвітньою продовольчою програмою ООН над нарощуванням обсягів продовольчої допомоги. Вдячний партнерам за співпрацю», — зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

У Мінінфраструктури нагадали, що балкер Brave Commander вирушив із порту «Південний» 16 серпня.

Окрім цього, уже сьогодні з порту «Південний» вирушило друге судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН. На борту балкера Karteria 37,5 тис. тонн пшениці для потреб населення Ємену.

Загалом у ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 61 судно вирушило з українських портів. На їх борту близько 1,5 млн тонн продовольства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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