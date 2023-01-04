Перше розміщення облігацій у 2023 році: Мінфін залучив лише мільярд — Finance.ua

Перше розміщення облігацій у 2023 році: Мінфін залучив лише мільярд Сьогодні 13:00 — Фондовий ринок

Міністерство фінансів на аукціонах у вівторок, 3 січня, залучило від розміщення військових облігацій 1,078 мільярда гривень та підвищило ставки облігацій з терміном погашення 1,5 року.

«Перші аукціони ОВДП Нового 2023 року принесли більше мільярда гривень!» — йдеться в повідомленні.

Так, від розміщення облігацій з терміном погашення 1,5 року вдалось залучити 1,077 млрд гривень, ставки зросли з 19% до 19,25%.

Від розміщення дворічних облігацій залучили лише 600 тис гривень.

«Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами», — наголосили в Мінфіні.

Економічна Правда За матеріалами:

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