Перше розміщення облігацій у 2023 році: Мінфін залучив лише мільярд — Finance.ua
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Перше розміщення облігацій у 2023 році: Мінфін залучив лише мільярд

Фондовий ринок
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Міністерство фінансів на аукціонах у вівторок, 3 січня, залучило від розміщення військових облігацій 1,078 мільярда гривень та підвищило ставки облігацій з терміном погашення 1,5 року.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
«Перші аукціони ОВДП Нового 2023 року принесли більше мільярда гривень!» — йдеться в повідомленні.
Так, від розміщення облігацій з терміном погашення 1,5 року вдалось залучити 1,077 млрд гривень, ставки зросли з 19% до 19,25%.
Від розміщення дворічних облігацій залучили лише 600 тис гривень.
«Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами», — наголосили в Мінфіні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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