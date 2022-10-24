Перше півріччя Укрпошта закінчила зі збитком 0,5 млрд гривень — Finance.ua
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Перше півріччя Укрпошта закінчила зі збитком 0,5 млрд гривень

Фондовий ринок
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Перше півріччя Укрпошта закінчила зі збитком 0,5 млрд гривень
Перше півріччя Укрпошта закінчила зі збитком 0,5 млрд гривень
Січень-червень 2022 року акціонерне товариство «Укрпошта» закінчило зі збитком в розмірі 514,822 млн гривень проти 7,342 млн ​​гривень прибутку за аналогічний період минулого року.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
За результатами першого півріччя чистий дохід Укрпошти зменшився на 12,6%, або на 0,668 млрд гривень до 4,651 млрд гривень порівняно з аналогічним періодом 2021 року.
Нагадаємо, у 2021 році порівняно з 2020 роком «Укрпошта» знизила чистий прибуток на 0,8%, або на 1,5 млн гривень до 183,5 млн гривень, збільшивши чистий дохід на 22%, або на 2 млрд гривень до 11,2 мільярдів гривень.

Довідка Finance.ua:

  • у вересні акціонерне товариство «Укрпошта» виплатило 12,4 млн гривень допомоги від держави українцям, які евакуювалися потягами з зони бойових дій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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