Перше британське місто запровадило «туристичний податок» — Finance.ua

Перше британське місто запровадило «туристичний податок» Сьогодні 06:12 — Світ

Перше британське місто запровадило «туристичний податок»

Манчестер стане першим британським містом, яке стягуватиме туристичний збір. Місто на північному заході Англії запровадив таку плату з 1 квітня 2023 року.

Про це повідомляє Euronews Travel

Туристична плата стягуватиметься в Манчестері з усіх відвідувачів, які зупиняються в апартаментах, готелях чи гостьових будинках у центрі міста. Доходи від «Міського збору з відвідувачів» будуть інвестовані в культурні та туристичні ініціативи. Кошти також буде використано для покращення чистоти вулиць та туристичного досвіду.

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Очікується, що туристичний збір приноситиме близько 3 мільйонів фунтів стерлінгів (3,4 мільйона євро) на рік.

Скільки доведеться платити туристам у Манчестері

Туристичний збір у Манчестері буде досить невеликий і становитиме 1 фунт стерлінгів (1,14 євро) за проживання у номері одну ніч. Він стосуватиметься всіх готелів і квартир з обслуговуванням у центрі міста з річною орендною вартістю 75 000 фунтів стерлінгів (85 000 євро) або більше.

Проживання у заздалегідь визначеній зоні проживання в Манчестері підлягає оплаті. Наразі зона включає 73 об’єкти, переважно в межах Манчестера та Солфордської внутрішньої кільцевої дороги. Збір сплачуватимуть власники житла. Вона автоматично застосовуватиметься до всіх нових об’єктів нерухомості у цій зоні.

Манчестер щороку приймає понад мільйон іноземних відвідувачів. Це третє за популярністю туристичне місто Великої Британії після Лондона та Единбурга. За даними місцевої влади, туризм щороку приносить економіці міста 7,5 мільярда фунтів (8,5 мільярда євро).

Туристичний збір запроваджують на тлі швидкого зростання готельного сектору міста.

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