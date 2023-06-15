Перша у своєму роді: в Ізраїлі представили систему перехоплення гіперзвукових ракет Sky Sonic (фото) — Finance.ua

Перша у своєму роді: в Ізраїлі представили систему перехоплення гіперзвукових ракет Sky Sonic (фото)
В Ізраїлі представили першу у своєму роді систему гіперзвукового перехоплення ракет Sky Sonic. Унікальну розробку створила оборонна технологічна фірма Rafael.
Про це повідомляє The Times оf Israel. Систему Sky Sonic розробляли протягом трьох років. Пізніше її покажуть на Паризькому авіасалоні.
Компанія лише нещодавно отримала дозвіл Міністерства оборони на розголошення цієї системи.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
«Sky Sonic є великим технологічним стрибком в області гіперзвукової протиракетної оборони. Розроблена з винятковою маневреністю і високою швидкістю, вона ефективно нейтралізує гіперзвукові ракети, які рухаються зі швидкістю, що більш ніж у п’ять разів перевищує швидкість звуку з неперевершеною точністю і непомітністю», — сказано у повідомленні.
Компанія поки не називає терміни, коли ракета буде готова до використання, але заявила, що найближчим часом проведе перші випробувальні польоти.
Ексміністр Юваль Штайніц, який є головою правління Rafael, сказав, що компанія кілька років тому визначила потенційну загрозу гіперзвукових ракет і розпочала науково-дослідницький захід.
«Ми стежимо за розвитком подій і загрозами, що виникають у поточному контексті безпеки, і розробляємо найпередовіші системи захисту», — сказав він.
За його словами, система ППО середньої дальності David Sling, яка вже використовується ізраїльськими військовими, технічно може боротися з гіперзвуковими ракетами, але нова система розроблена спеціально для протидії цій загрозі.
«Проект Sky Sonic — це інноваційна, унікальна у своєму роді розробка для загрози гіперзвукової зброї», — наголосив Штайніц.
Зазначається, що гіперзвукова зброя, що летить зі швидкістю, яка в п’ять разів перевищує швидкість звуку, може створити серйозні проблеми для систем протиракетної оборони через свою швидкість і маневреність.
Як відомо, більшість систем протиповітряної оборони працюють на висоті до 20 кілометрів, а протиракетні системи перехоплюють цілі за межами земної атмосфери, як правило, на висоті понад 70 кілометрів.
Система Sky Sonic призначена для перехоплення гіперзвукових загроз у діапазоні висот 20−70 кілометрів, де ракета, що наближається, швидше за все, маневруватиме, щоб не бути збитою традиційними засобами ППО.
У Rafael заявили, що США вже виявили інтерес до Sky Sonic.
Поділитися новиною