Перша у своєму роді: в Ізраїлі представили систему перехоплення гіперзвукових ракет Sky Sonic (фото) — Finance.ua

Перша у своєму роді: в Ізраїлі представили систему перехоплення гіперзвукових ракет Sky Sonic (фото) Сьогодні 23:36 — Технології&Авто

Перша у своєму роді: в Ізраїлі представили систему перехоплення гіперзвукових ракет Sky Sonic (фото)

В Ізраїлі представили першу у своєму роді систему гіперзвукового перехоплення ракет Sky Sonic. Унікальну розробку створила оборонна технологічна фірма Rafael.

Про це повідомляє The Times оf Israel . Систему Sky Sonic розробляли протягом трьох років. Пізніше її покажуть на Паризькому авіасалоні.

Компанія лише нещодавно отримала дозвіл Міністерства оборони на розголошення цієї системи.

«Sky Sonic є великим технологічним стрибком в області гіперзвукової протиракетної оборони. Розроблена з винятковою маневреністю і високою швидкістю, вона ефективно нейтралізує гіперзвукові ракети, які рухаються зі швидкістю, що більш ніж у п’ять разів перевищує швидкість звуку з неперевершеною точністю і непомітністю», — сказано у повідомленні.

Компанія поки не називає терміни, коли ракета буде готова до використання, але заявила, що найближчим часом проведе перші випробувальні польоти.

Ексміністр Юваль Штайніц, який є головою правління Rafael, сказав, що компанія кілька років тому визначила потенційну загрозу гіперзвукових ракет і розпочала науково-дослідницький захід.

«Ми стежимо за розвитком подій і загрозами, що виникають у поточному контексті безпеки, і розробляємо найпередовіші системи захисту», — сказав він.

За його словами, система ППО середньої дальності David Sling, яка вже використовується ізраїльськими військовими, технічно може боротися з гіперзвуковими ракетами, але нова система розроблена спеціально для протидії цій загрозі.

«Проект Sky Sonic — це інноваційна, унікальна у своєму роді розробка для загрози гіперзвукової зброї», — наголосив Штайніц.

Зазначається, що гіперзвукова зброя, що летить зі швидкістю, яка в п’ять разів перевищує швидкість звуку, може створити серйозні проблеми для систем протиракетної оборони через свою швидкість і маневреність.

Як відомо, більшість систем протиповітряної оборони працюють на висоті до 20 кілометрів, а протиракетні системи перехоплюють цілі за межами земної атмосфери, як правило, на висоті понад 70 кілометрів.

Система Sky Sonic призначена для перехоплення гіперзвукових загроз у діапазоні висот 20−70 кілометрів, де ракета, що наближається, швидше за все, маневруватиме, щоб не бути збитою традиційними засобами ППО.

У Rafael заявили, що США вже виявили інтерес до Sky Sonic.

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