Перша у світі: ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо визнання росії терористичним режимом — Finance.ua

Перша у світі: ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо визнання росії терористичним режимом Вчора 14:50

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій рф назвали терористичним режимом.

Про це повідомляє «Європейська правда».

У виданні зазначили, що резолюція була ухвалена одностайно.

За прийняття резолюції проголосували 99 членів-депутатів, присутніх у залі, один утримався.

Нагадаємо, що 13 жовтня триває у Страсбурзі осіння сесія ПАРЄ. На ній був представленй документ під назвою «Подальша ескалація агресії російської федерації проти України».

У ньому вказується, що «ця агресія має бути однозначно засуджена як злочин сама по собі, як порушення міжнародного права та як головна загроза міжнародному миру і безпеці».

До резолюції була внесена поправка, яка пропонувала «оголосити російську федерацію терористичним режимом». Під час голосування її підтримали 79 депутатів, двоє були проти і один утримався.

До резолюції також була включена поправка із закликом надати Україні системи ППО.

ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала росію державою-терористом.

Перед голосуванням у ПАРЄ по відеозв’язку виступив президент Володимир Зеленський, яки закликав підтримати резолюцію.

Глава країни у четвер виступив на сесії ПАРЄ по відеозв’язку і наголосив, що ПАРЄ може стати першою міжнародною організацією, яка визнає росію державою-терористом.

"Росія хоче говорити тільки мовою терору. І це — факт. Цей факт треба визнавати на всіх рівнях. Політично, юридично і на полі бою в Україні, і підтримкою наших оборонних можливостей.

«Я дякую вам за те, що ПАРЄ може стати першою міжнародною організацією, яка саме так визначає росію як державу-терориста», — сказав Зеленський.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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