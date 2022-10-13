Перша у світі: ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо визнання росії терористичним режимом — Finance.ua
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Перша у світі: ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо визнання росії терористичним режимом

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Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій рф назвали терористичним режимом.
Про це повідомляє «Європейська правда».
У виданні зазначили, що резолюція була ухвалена одностайно.
За прийняття резолюції проголосували 99 членів-депутатів, присутніх у залі, один утримався.
Нагадаємо, що 13 жовтня триває у Страсбурзі осіння сесія ПАРЄ. На ній був представленй документ під назвою «Подальша ескалація агресії російської федерації проти України».
У ньому вказується, що «ця агресія має бути однозначно засуджена як злочин сама по собі, як порушення міжнародного права та як головна загроза міжнародному миру і безпеці».
До резолюції була внесена поправка, яка пропонувала «оголосити російську федерацію терористичним режимом». Під час голосування її підтримали 79 депутатів, двоє були проти і один утримався.
До резолюції також була включена поправка із закликом надати Україні системи ППО.
ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала росію державою-терористом.
Перед голосуванням у ПАРЄ по відеозв’язку виступив президент Володимир Зеленський, яки закликав підтримати резолюцію.
Глава країни у четвер виступив на сесії ПАРЄ по відеозв’язку і наголосив, що ПАРЄ може стати першою міжнародною організацією, яка визнає росію державою-терористом.
"Росія хоче говорити тільки мовою терору. І це — факт. Цей факт треба визнавати на всіх рівнях. Політично, юридично і на полі бою в Україні, і підтримкою наших оборонних можливостей.
«Я дякую вам за те, що ПАРЄ може стати першою міжнародною організацією, яка саме так визначає росію як державу-терориста», — сказав Зеленський.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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