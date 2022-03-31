Перша реєстрація автомобілів під час війни в Україні: юристи назвали нюанси — Finance.ua

Перша реєстрація автомобілів під час війни в Україні: юристи назвали нюанси

Вчора 20:01 — Особисті фінанси

Перша реєстрація автомобілів під час війни в Україні: юристи назвали нюанси

Під час дії воєнного стану в Україні реєструвати/перереєструвати куплені чи ввезені автомобілі у сервісних центрах МВС — необов’язково. Це передбачено ухвалою Кабінету Міністрів № 190 від 4 березня 2022 року.

Як пише юрфірма «Дорожній адвокат», документ запроваджує спеціальну підставу для продовження терміну державної реєстрації транспортних засобів — дія воєнного стану в Україні чи окремих її регіонах. При цьому після скасування такого положення у власників авто буде три місяці, щоб обов’язково поставити на облік свою машину.

«Таким чином, на час дії воєнного стану реєстрація чи перереєстрація куплених чи ввезених автомобілів не є обов’язковою. Таку реєстрацію можна буде здійснити після припинення воєнного стану протягом 90 днів», — повідомляють юристи.

До початку війни в Україні законодавством було передбачено 10 днів на реєстрацію транспорту після купівлі. При цьому у разі наявності поважних причин та їх підтвердження власник машини міг отримати відстрочку.

У Головному сервісному центрі МВС додали , що від сьогоднішнього дня відновили послугу з перереєстрації транспортного засобу при оформленні договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС.

Крім того, українці можуть складати іспити на категорії С1, С, С1Е, РЄ, D1, D, D1E, DE.

Особам, які пройшли навчання в автошколі, буде доступний теоретичний іспит на категорію В. А згодом відновлять складання і практичного іспиту на дорогах загального користування.

Нагадаємо, що уряд скасував складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС на автомайданчику, крім категорій А1, А, В1.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.