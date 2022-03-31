Перша реєстрація автомобілів під час війни в Україні: юристи назвали нюанси — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Перша реєстрація автомобілів під час війни в Україні: юристи назвали нюанси

Вчора 20:01Особисті фінанси
745
Перша реєстрація автомобілів під час війни в Україні: юристи назвали нюансиПерша реєстрація автомобілів під час війни в Україні: юристи назвали нюанси
Під час дії воєнного стану в Україні реєструвати/перереєструвати куплені чи ввезені автомобілі у сервісних центрах МВС — необов’язково. Це передбачено ухвалою Кабінету Міністрів № 190 від 4 березня 2022 року.
Як пише юрфірма «Дорожній адвокат», документ запроваджує спеціальну підставу для продовження терміну державної реєстрації транспортних засобів — дія воєнного стану в Україні чи окремих її регіонах. При цьому після скасування такого положення у власників авто буде три місяці, щоб обов’язково поставити на облік свою машину.
«Таким чином, на час дії воєнного стану реєстрація чи перереєстрація куплених чи ввезених автомобілів не є обов’язковою. Таку реєстрацію можна буде здійснити після припинення воєнного стану протягом 90 днів», — повідомляють юристи.
До початку війни в Україні законодавством було передбачено 10 днів на реєстрацію транспорту після купівлі. При цьому у разі наявності поважних причин та їх підтвердження власник машини міг отримати відстрочку.

Оформити Зелену картку на Finance.ua

У Головному сервісному центрі МВС додали, що від сьогоднішнього дня відновили послугу з перереєстрації транспортного засобу при оформленні договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС.
Крім того, українці можуть складати іспити на категорії С1, С, С1Е, РЄ, D1, D, D1E, DE.
Особам, які пройшли навчання в автошколі, буде доступний теоретичний іспит на категорію В. А згодом відновлять складання і практичного іспиту на дорогах загального користування.
Нагадаємо, що уряд скасував складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС на автомайданчику, крім категорій А1, А, В1.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УБР
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.