Перша реєстрація автомобілів під час війни в Україні: юристи назвали нюанси — Finance.ua

Перша реєстрація автомобілів під час війни в Україні: юристи назвали нюанси
Під час дії воєнного стану в Україні реєструвати/перереєструвати куплені чи ввезені автомобілі у сервісних центрах МВС — необов’язково. Це передбачено ухвалою Кабінету Міністрів № 190 від 4 березня 2022 року.
Як пише юрфірма «Дорожній адвокат», документ запроваджує спеціальну підставу для продовження терміну державної реєстрації транспортних засобів — дія воєнного стану в Україні чи окремих її регіонах. При цьому після скасування такого положення у власників авто буде три місяці, щоб обов’язково поставити на облік свою машину.
«Таким чином, на час дії воєнного стану реєстрація чи перереєстрація куплених чи ввезених автомобілів не є обов’язковою. Таку реєстрацію можна буде здійснити після припинення воєнного стану протягом 90 днів», — повідомляють юристи.
До початку війни в Україні законодавством було передбачено 10 днів на реєстрацію транспорту після купівлі. При цьому у разі наявності поважних причин та їх підтвердження власник машини міг отримати відстрочку.