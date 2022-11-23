Період перебування у полоні зарахують до страхового стажу для пенсій — Finance.ua
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Період перебування у полоні зарахують до страхового стажу для пенсій

Казна та Політика
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Пенсійний фонд України нагадує, що законом встановлено гарантії соціального та правового захисту прав громадян, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.
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Зокрема, внесено зміни до ст. 11, 20, 24 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та визначено гарантії пенсійного забезпечення таких громадян щодо обчислення стажу та сплати страхових внесків.
Громадяни України, щодо яких, згідно із Законом України № 2010-ІХ, встановлено факт позбавлення особистої волі внаслідок збройної агресії проти України, підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Страхові внески за них за весь період позбавлення особистої волі та протягом шести місяців після звільнення сплачуються у порядку та строках, визначених Урядом, за рахунок коштів державного бюджету.
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Період позбавлення особистої волі зараховуватиметься до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи зі шкідливими умовами, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах та у пільгових розмірах.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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