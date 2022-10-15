Перевищення швидкості: яка похибка у камер автофіксації в Україні та коли штрафують водіїв — Finance.ua

Перевищення швидкості: яка похибка у камер автофіксації в Україні та коли штрафують водіїв
Камери автофіксації порушення Правил дорожного руху запрацювали в Україні з 2020 року. Ці камери, зокрема, фіксують перевищення швидкості водіями авто.
Як повідомляє портал Pro Гроші, у Кодексі України про адміністративні правопорушення встановлено, що штраф за перевищення швидкості потрібно сплатити, якщо водій їхав понад 20 кілометрів більше дозволеної швидкості.
Крім цього, відповідно до національного стандарту, межі доступної похибки вимірювання швидкості авто встановлені як ±3 км/год. Тобто, 3 кілометри спеціально закладено на похибку роботи камери автофіксації.
Таким чином виходить, що у населених пунктах, де максимальна дозволена швидкість руху становить 50 км/год, порушенням вважатиметься їзда понад 73 км/год (50+20+3 км/год).
У такому випадку стаття 122 Кодексу передбачає штраф у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів (340 гривень). Однак, якщо встановлена швидкість перевищена на понад 50 км/год, то штраф становить 1 700 гривень.
Оплатити штраф потрібно протягом 15 днів, однак якщо зробити це протягом 10 днів, заплатити можна менше — 50%. Якщо штраф не оплатити взагалі, його розмір подвоюється.
Довідка Finance.ua:
- з 13 жовтня на автомобільних дорогах України з’явилися дев’ять нових ділянок, крім того, змінено чотири ділянки, де патрульна поліція контролюватиме швидкість руху автомобілів з допомогою приладів TruCAM.
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