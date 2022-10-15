Перевищення швидкості: яка похибка у камер автофіксації в Україні та коли штрафують водіїв — Finance.ua
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Перевищення швидкості: яка похибка у камер автофіксації в Україні та коли штрафують водіїв

Особисті фінанси
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Перевищення швидкості: яка похибка у камер автофіксації в Україні та коли штрафують водіїв
Перевищення швидкості: яка похибка у камер автофіксації в Україні та коли штрафують водіїв
Камери автофіксації порушення Правил дорожного руху запрацювали в Україні з 2020 року. Ці камери, зокрема, фіксують перевищення швидкості водіями авто.
Як повідомляє портал Pro Гроші, у Кодексі України про адміністративні правопорушення встановлено, що штраф за перевищення швидкості потрібно сплатити, якщо водій їхав понад 20 кілометрів більше дозволеної швидкості.
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Крім цього, відповідно до національного стандарту, межі доступної похибки вимірювання швидкості авто встановлені як ±3 км/год. Тобто, 3 кілометри спеціально закладено на похибку роботи камери автофіксації.
Таким чином виходить, що у населених пунктах, де максимальна дозволена швидкість руху становить 50 км/год, порушенням вважатиметься їзда понад 73 км/год (50+20+3 км/год).
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У такому випадку стаття 122 Кодексу передбачає штраф у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів (340 гривень). Однак, якщо встановлена швидкість перевищена на понад 50 км/год, то штраф становить 1 700 гривень.
Оплатити штраф потрібно протягом 15 днів, однак якщо зробити це протягом 10 днів, заплатити можна менше — 50%. Якщо штраф не оплатити взагалі, його розмір подвоюється.

Довідка Finance.ua:

  • з 13 жовтня на автомобільних дорогах України з’явилися дев’ять нових ділянок, крім того, змінено чотири ділянки, де патрульна поліція контролюватиме швидкість руху автомобілів з допомогою приладів TruCAM.

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За матеріалами:
Pro Гроші
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