Перевізник важких та негабаритних вантажів Deugro пішов із росії — Finance.ua

Перевізник важких та негабаритних вантажів Deugro пішов із росії Вчора 03:12 — Фондовий ринок

Перевізник важких та негабаритних вантажів Deugro пішов із росії

Німецька компанія Deugro, що спеціалізується на транспортуванні важких і негабаритних проєктних вантажів, продала свій російський бізнес і залишає ринок в рф.

Про це повідомляє Aircargo News

У компанії заявили, що угода була завершена 5 вересня, а місцевий менеджмент став новим покупцем.

«Це свідчить про реалізацію наміра Deugro відмовитися від своїх інтересів у росії з початку війни та згорнути свою діяльність в країні. Відбулася офіційна реєстрація угоди (про продаж свого бізнесу. — Ред.)», — заявили в компанії.

Як повідомлялося, з перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну міжнародні союзники та партнери запровадили жорсткі для російської економіки пакети санкцій, а також експортні обмеження. Сотні провідних міжнародних компаній оголосили про припинення роботи в рф та вихід зі спільних проєктів.

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Укрінформ За матеріалами:

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