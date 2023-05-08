Перевірити автомобіль перед покупкою: поради від автоекспертів — Finance.ua

Перевірити автомобіль перед покупкою: поради від автоекспертів Сьогодні 04:01 — Технології&Авто

Перевірити автомобіль перед покупкою: поради від автоекспертів

Покупка вживаного транспортного засобу — складне завдання. Особливо важко знайти вірний підхід, якщо людина прагне стати власником вживаного авто вперше.

Складнощі пов’язані, в першу чергу, з великою кількістю пропозицій на ринку, а також наявністю схем нечесних продавців.

Автоексперти компанії Car4you.ua розповіли про те, як самостійно підібрати надійний автомобіль та не завдати шкоди власним нервам і гаманцю. Читачеві пропонується розглянути ключові особливості автопідбору, а також важливі нюанси щодо технічної перевірки.

Прийняття рішення — перший етап підбору

Для початку покупцеві варто врахувати власні потреби. Необхідно зрозуміти, які позитивні та негативні якості від транспорту покупець може сприймати. Бажано також знати марку і модель, технічні показники, рівень надійності майбутнього авто. Чи готовий замовник миритися із пофарбованими деталями? Чи є побажання щодо пробігу? Чи приймав участь автомобіль у ДТП? Відповіді на ці та інші питання необхідно знайти ще до активного пошуку варіантів. Тільки після прийняття конкретного рішення можна розпочинати огляд та перевірку.

Процес перевірки авто: на що звертати увагу

Якщо покупець дійшов до цього пункту, це говорить про наявність у нього декількох варіантів авто. Майбутній власник-початківець не може врахувати всі нюанси через брак відповідного досвіду, тому і треба знати про ключові особливості перевірки.

Надійність, довготривалість та комфорт експлуатації транспорту слід оцінювати за такими чинниками:

стан АКБ, двигуна, генератора та технічних рідин;

тип КП та стан підвіски;

особливості кузова;

документи;



огляд салону.



Звісно, мова йде лише про основні параметри, які потрібно розглядати першочергово. При цьому існує велика кількість індивідуальних факторів, що можуть мати вплив на майбутню експлуатацію автівки.

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Технічний стан — огляд та функціональна діагностика

На перший погляд здається, що машина в ідеальному стані, але під час ретельного огляду велика ймовірність зннайти несподівані сюрпризи.

При першій зустрічі з власником важливо переконатись у його добросовісності. Запропонуйте продавцеві поїхати до нейтрального автосервісу, аби виконати діагностику ходової, технічних рідин, акумулятора тощо.

Необхідно також вимірювати компресію двигуна, звертати увагу на стан коробки передач та інших механізмів. Якщо покупцеві відмовляють у комплексній перевірці — скоріш за все, власнику є що приховувати.

Особливості кузова

Крім технічних особливостей, майбутній власник має впевнитись у якості кузовних частин автомобіля. Приховане підфарбовування, шпаклівка, неправильна геометрія — все це призводить до швидкої корозії та негативних наслідків експлуатації. Саме тому вкрай необхідно перевіряти стан кузова.

Для цього експерти використовують пристрій для вимірювання товщини, а також додаткове обладнання, що дозволяє виявити дефект. У результаті діагностики кузова вдається спрогнозувати швидкість зношування деталей та знизити ціну.

Нюанси переоформлення

Якщо з технічної та візуальної точки зору все влаштовує, варто переходити до перевірки документів. Іноді така процедура проводиться в першу чергу (ще до етапу діагностики), адже дозволяє визначити кількість господарів, пробіг, наявність обтяжень, ДТП та інші фактори.

Продавець може говорити про відсутність проблем з документами, однак під час ретельного контролю нерідко проявляються приховані нюанси: перебитий VIN код, відсутність актуальних даних про ТО та ін. Будь-які проблеми з документами перешкоджають офіційному переоформленню, тому варто враховувати цей пункт на початку або в кінці підбору.

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AvtoDream За матеріалами:

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