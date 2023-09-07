Перевірки бізнесу з 1 жовтня відновити не встигнуть, — Гетманцев Сьогодні 12:38 — Казна та Політика

Уряд України сьогодні, 6 вересня, зареєстрував у парламенті законопроект, яким передбачається скасування з 1 жовтня мораторію на проведення тотальних податкових перевірок бізнесу, про що свідчать дані веб-порталу Верховної Ради.

Втім, на думку народного депутата Ярослава Железняка, Верховна Рада України не встигне ухвалити закон до зазначеної дати через поточний графік засідань, адже після реєстрації документа ще 14 днів відводиться на реєстрацію альтернативних законопроектів. Коли цей термін закінчиться, засідання Ради у вересні вже не проводитимуться.

«За графіком парламенту навіть у першому читанні цей закон неможливо проголосувати до 1 жовтня», — написав депутат.

Вимоги МВФ та їх спотворена реалізація

У масштабах країни відстрочення поновлення податкових перевірок — погана новина, оскільки це була одна з вимог Міжнародного валютного фонду. Отже, виконання цього «структурного маяка» може бути не зарахованим до України, і подальше фінансування Фондом — опиниться під загрозою.

«Метою законопроекту є виконання Україною в повному обсязі зобов’язань у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року щодо обмеження дії мораторію на проведення податкових перевірок… Програма розширеного фінансування МВФ на 2023−2026 роки загальною вартістю 15,6 млрд доларів США є частиною пакету підтримки України. Це допомагає залучати ресурси на відновлення, сприяти довгостроковому зростанню та процесу вступу України до ЄС», — зазначають у Мінфіні.

Втім, якщо депутати все ж таки назбирають голоси для ухвалення закону про поновлення перевірок у поточній редакції уряду і зберуться, щоб за нього проголосувати, це завдасть великого удару підприємцям.

Спочатку передбачалося поновлення перевірок лише для ризикових підприємств, які «здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні, та платників податків, які надають фінансові, платіжні послуги». Як пояснює Желєзняк, це була компромісна версія законопроекту, погоджена із МВФ. Однак, за словами депутата, в останній момент до законопроекту було внесено правки, які не були погоджені з Фондом, які розширювали дію перевірок на всі види бізнесу.

Депутат висловлює сумнів, що на голосування законопроекту в такій редакції вдасться назбирати достатньо голосів.

«Вчора говорив із колегами депутатами — все в шоці, ніхто не збирається голосувати», — написав він у своєму каналі в Telegram

«Сподіваюся, що уряд і пан Шурма (заступник голови ОП, який був ініціатором внесення відповідних правок. — Ред.), так само весело зберуть на цей законопроект голоси в залі, як весело збивали компромісну, погоджену з МВФ норму, про часткове поновлення перевірок виключно для ризикових платників, у законопроекті 8401», — зазначає, у свою чергу, голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

УНІАН За матеріалами:

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