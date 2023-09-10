Перевірка місця проживання ВПО. Що робити, щоб не припинили виплати — Finance.ua

Перевірка місця проживання ВПО. Що робити, щоб не припинили виплати Сьогодні 15:36 — Особисті фінанси

Перевірка місця проживання ВПО. Що робити, щоб не припинили виплати

Національна соціальна сервісна служба почала перевіряти фактичне місце проживання внутрішньо переміщених осіб, які отримують фінансову допомогу від держави.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про таку перевірку мають повідомляти за 2 дні. Вона може проводитися на підставі:

інформації про реєстрацію осіб як внутрішньо переміщених у межах однієї територіальної громади;

отримання сповіщення від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських об'єднань чи фізичних осіб про зміну фактичного місця перебування ВПО;

результатів верифікації відповідно до критеріїв призначення зазначеної допомоги.

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Для запобігання припиненню виплат ВПО у разі відсутності під час перевірки необхідно протягом 14 днів звернутися до управління соціального захисту населення (УСЗН). А якщо є обґрунтовані причини відсутності - протягом 30 днів надати УСЗН підтвердні документи.

«Тож якщо ви змінили місце фактичного проживання чи контактний номер телефону або ж не вказали номер квартири, потрібно надати відповідну інформацію. Це можна зробити, звернувшись до УСЗН. Якщо у вас залишилися питання, телефонуйте на гарячу лінію Нацсоцслужби за номером: (044) 289−87−89», — додали в Мінреінтеграції.

Довідка Finance.ua:

за результатами проведеної верифікації внутрішньо переміщених осіб допомогу на проживання безпідставно отримували близько 109 тис. українців, які перебували за кордоном. Наразі виплати їм припинено;

тепер держава обіцяє відновити нарахування фіндопомоги деяким громадянам, оскільки їх позбавили виплат помилково.

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