Переваги й недоліки пошуку роботи через інтернет-ресурси — Finance.ua
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Переваги й недоліки пошуку роботи через інтернет-ресурси

Особисті фінанси
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Багато хто, залишившись без роботи, шукає свого працедавця через спеціалізовані сайти з посередництва у працевлаштуванні. Такий спосіб — виправданий, доволі популярний та ефективний. Однак має як переваги, так і недоліки.
Про це пише Львівський обласний центр зайнятості.
Серед «плюсів»:
Зручність. Адже переглядати свіжі вакансії можна у запланований вами час. На найбільш прийнятні пропозиції відправляти електронною поштою резюме, у телефонному режимі домовлятися про зустріч з працедавцем і проводити її в режимі онлайн.
Швидкість. Варіантів працевлаштування на сайтах дуже багато. Вони різноманітні. Тому можна у доволі стислий час знайти постійну роботу або тимчасовий підробіток.
Актуальність. Чимало фірм і компаній шукають потенційних працівників через всемережжя, тому база вакансій постійно оновлюється, доповнюється новими оголошеннями та залишається актуальною.
Водночас пошук роботи через інтернет-ресурси має і ризики, які варто врахувати.
Недоліки:
Можливість натрапити на шахраїв. Не всі вебсервіси перевіряють тих, хто називає себе працедавцем, а також їхні вакансії.
Велика конкуренція. Щоб знайти найбільш прийнятну роботу, треба проявляти активність. Наполегливо шукати вакансії, відправляти працедавцям своє резюме, контактувати з ними по телефону. Шукачів роботи на спеціалізованих сайтах багато, тому треба постаратися, щоб показати себе з кращого боку.
Поради
Не треба зациклюватися на якійсь одній пропозиції: слід проаналізувати всі доступні варіанти і надіслати резюме одразу декільком працедавцям. Це підвищить шанс отримати омріяне місце праці.
Не відкликайтеся на всі оголошення підряд, а обирайте серед загалу лише ті вакансії, що відповідають вашим професійним знанням і навичкам.
Уважно перевіряйте інформацію про фірму чи компанію, що шукає працівників. Не надсилайте підозрілим адресатам документи.
Шукайте роботу ретельно, не лінуйтеся. Лише тоді ви обов’язково віднайдете можливість повернутися до трудової діяльності з оптимальними умовами та гідним заробітком.
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За матеріалами:
Finance.ua
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