Переселенці з восьми громад Сумської області отримали право на державні виплати — Finance.ua

Переселенці з восьми громад Сумської області отримали право на державні виплати

Вчора 17:26 — Особисті фінанси

Перелік внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання державних виплат на проживання, знову збільшили.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Йдеться про щомісячну допомогу в розмірі 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на дитину чи особу з інвалідністю.

Відповідно до оновленого переліку, право на такі виплати отримали переселенці з восьми територіальних громад Сумської області:

Конотопський район — Новослобідська сільська територіальна громада;

Охтирський район — Великописарівська селищна територіальна громада;

Сумський район — Білопільська міська, Краснопільська селищна та Юнаківська сільська територіальні громади;

Шосткинський район — Есманьська селищна територіальна громада.

Таким чином, станом на сьогодні виплати ВПО отримуватимуть мешканці 300 громад 8 областей України:

Дніпропетровської (6 громад),

Донецької (66 громад),

Запорізької (61 громада),

Луганської (37 громад),

Миколаївської (22 громади),

Харківської (51 громада),

Херсонської (49 громад),

Сумської (8 громад).

Довідка Finance.ua

окрім державної допомоги внутрішньо переміщені особи можуть отримати міжнародну цільову грошову підтримку, що реалізується спільно з Урядом України. Перелік організацій, де можна отримати таку допомогу, можна знайти за посиланням;

українці можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи та соціальні виплати у застосунку «Дія» для себе та своїх дітей. Послуга доступна для громадян, які перемістилися з територій, що розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації.



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