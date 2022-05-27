Переселенці з восьми громад Сумської області отримали право на державні виплати — Finance.ua
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Переселенці з восьми громад Сумської області отримали право на державні виплати

Вчора 17:26Особисті фінанси
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Перелік внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання державних виплат на проживання, знову збільшили.
Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Йдеться про щомісячну допомогу в розмірі 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на дитину чи особу з інвалідністю.
Відповідно до оновленого переліку, право на такі виплати отримали переселенці з восьми територіальних громад Сумської області:
  • Конотопський район — Новослобідська сільська територіальна громада;
  • Охтирський район — Великописарівська селищна територіальна громада;
  • Сумський район — Білопільська міська, Краснопільська селищна та Юнаківська сільська територіальні громади;
  • Шосткинський район — Есманьська селищна територіальна громада.
Таким чином, станом на сьогодні виплати ВПО отримуватимуть мешканці 300 громад 8 областей України:
  • Дніпропетровської (6 громад),
  • Донецької (66 громад),
  • Запорізької (61 громада),
  • Луганської (37 громад),
  • Миколаївської (22 громади),
  • Харківської (51 громада),
  • Херсонської (49 громад),
  • Сумської (8 громад).

Довідка Finance.ua

  • окрім державної допомоги внутрішньо переміщені особи можуть отримати міжнародну цільову грошову підтримку, що реалізується спільно з Урядом України. Перелік організацій, де можна отримати таку допомогу, можна знайти за посиланням;
  • українці можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи та соціальні виплати у застосунку «Дія» для себе та своїх дітей. Послуга доступна для громадян, які перемістилися з територій, що розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.
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За матеріалами: Finance.ua
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