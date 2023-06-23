Переможець аукціону сплатив 373 млн грн за готель «Ермітаж» у центрі Києва — Finance.ua

Переможець аукціону сплатив 373 млн грн за готель «Ермітаж» у центрі Києва Сьогодні 09:33 — Фондовий ринок

Переможець аукціону сплатив 373 млн грн за готель «Ермітаж» у центрі Києва

Інвестор сплатив кошти аукціону за будівлі готелю «Ермітаж» у центрі Києва. В сплачену суму входить переможна ставка на аукціоні - 311 млн гривень та 62 млн гривень ПДВ.

Про це повідомили в ФДМУ.

Продаж будинків на вулиці Богдана Хмельницького став найдорожчим аукціоном з моменту відновлення приватизації у вересні 2022 року.

Аукціон з продажу Ермітажу відбувся 25 травня.

За нього змагалося 39 підприємців, а вартість зросла з 21,2 млн стартової ціни до 311 млн переможної.

Також переможець зобов’язується підписати договір про охорону культурної спадщини та зберегти її історичний вигляд.

Довідка Finance.ua:

Аукціон з продажу Ермітажу відбувся 25 травня. За нього змагалося 39 підприємців, а вартість зросла з 21,2 млн стартової ціни до 311 млн переможної.

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