Переможець аукціону сплатив 373 млн грн за готель «Ермітаж» у центрі Києва — Finance.ua
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Переможець аукціону сплатив 373 млн грн за готель «Ермітаж» у центрі Києва

Фондовий ринок
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Переможець аукціону сплатив 373 млн грн за готель «Ермітаж» у центрі Києва
Переможець аукціону сплатив 373 млн грн за готель «Ермітаж» у центрі Києва
Інвестор сплатив кошти аукціону за будівлі готелю «Ермітаж» у центрі Києва. В сплачену суму входить переможна ставка на аукціоні - 311 млн гривень та 62 млн гривень ПДВ.
Про це повідомили в ФДМУ.
Продаж будинків на вулиці Богдана Хмельницького став найдорожчим аукціоном з моменту відновлення приватизації у вересні 2022 року.
Аукціон з продажу Ермітажу відбувся 25 травня.
За нього змагалося 39 підприємців, а вартість зросла з 21,2 млн стартової ціни до 311 млн переможної.
Також переможець зобов’язується підписати договір про охорону культурної спадщини та зберегти її історичний вигляд.

Довідка Finance.ua:

  • Аукціон з продажу Ермітажу відбувся 25 травня. За нього змагалося 39 підприємців, а вартість зросла з 21,2 млн стартової ціни до 311 млн переможної.
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За матеріалами:
Finance.ua
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