Перекази Western Union для клієнтів ПУМБ стають ще доступнішими — Finance.ua

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Перекази Western Union для клієнтів ПУМБ стають ще доступнішими
Відтепер отримати перекази системи Western Union стане ще зручніше — достатньо завантажити мобільний додаток ПУМБ Online та зробити 5 простих кроків.
- В розділі «Платежі» необхідно обрати пункт «Міжнародні перекази»
- Обрати систему Western Union
- Ввести контрольний номер переказу
- Заповнити інформацію по переказу та обрати картку
- Підтвердити прийняття заявки в обробку ОТР паролем
Крім цього, перекази Western Union можна отримати у найближчому відділенні ПУМБ. Для отримання переказу у відділенні банку необхідно знайти найближче відділення ПУМБ (радимо скористатися мапою відділень на сайті ПУМБ або у додатку) та повідомити касиру контрольний номер системи переказів Western Union. Під час візиту у відділення необхідно мати документ, що засвідчує особу.
Нагадуємо, що клієнти ПУМБ можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій організацій (ООН, Червоний Хрест) у мобільному додатку ПУМБ Online (міжнародні системи переказів Western Union та MoneyGram), за допомогою оператора гарячої лінії (переказ MoneyGram) або у найближчому відділенні ПУМБ (Western Union та MoneyGram)
Детальніше про системи міжнародних переказів — на сайті банку.
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