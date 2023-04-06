Перекази Western Union для клієнтів ПУМБ стають ще доступнішими — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Перекази Western Union для клієнтів ПУМБ стають ще доступнішими Сьогодні 15:30 — Фінтех і Картки

Перекази Western Union для клієнтів ПУМБ стають ще доступнішими

Відтепер отримати перекази системи Western Union стане ще зручніше — достатньо завантажити мобільний додаток ПУМБ Online та зробити 5 простих кроків.

В розділі «Платежі» необхідно обрати пункт «Міжнародні перекази»

Обрати систему Western Union

Ввести контрольний номер переказу

Заповнити інформацію по переказу та обрати картку

Підтвердити прийняття заявки в обробку ОТР паролем

Крім цього, перекази Western Union можна отримати у найближчому відділенні ПУМБ. Для отримання переказу у відділенні банку необхідно знайти найближче відділення ПУМБ (радимо скористатися мапою відділень на сайті ПУМБ або у додатку) та повідомити касиру контрольний номер системи переказів Western Union. Під час візиту у відділення необхідно мати документ, що засвідчує особу.

Нагадуємо, що клієнти ПУМБ можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій організацій (ООН, Червоний Хрест) у мобільному додатку ПУМБ Online (міжнародні системи переказів Western Union та MoneyGram), за допомогою оператора гарячої лінії (переказ MoneyGram) або у найближчому відділенні ПУМБ (Western Union та MoneyGram)

Детальніше про системи міжнародних переказів — на сайті банку.

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