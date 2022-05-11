Перекази від ООН: як не натрапити на шахраїв — Finance.ua

Перекази від ООН: як не натрапити на шахраїв

Вчора 19:30 — Кримінал

Секретаріат Кабінету міністрів нещодавно повідомив про ще одну схему шахрайства.

Зловмисники створили на сайті, замаскованому під Урядовий портал, сторінку «Державні послуги онлайн» та підрубрику з виплати українцям грошей від ООН.

Для підтвердження такого нібито «переказу» необхідно сплатити державне мито у визначеному розмірі.

"Наголошуємо, що на Єдиному вебпорталі органів виконавчої влади (https://www.kmu.gov.ua) зазначених послуг немає.

Окремо звертаємо увагу, що при отриманні допомоги чи переказі коштів державне мито не сплачується", — ідеться в повідомленні.

Як уберегтися

Принцип такий самий, як і з іншими фішинговими сайтами. Ось іще кілька порад від кіберполіції:

отримуйте інформацію, особливо щодо фінансових виплат, лише з офіційних джерел;

уважно перевіряйте URL-адресу сайту, один непомітний символ може означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс;

не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих і підозрілих вебсайтах;

якщо ж фінансова інформація розголошена, негайно зверніться до банку та заблокуйте картку.

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Гроші від ООН: як не натрапити на шахрайські схеми

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