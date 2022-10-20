Перекази MoneyGram для клієнтів ПУМБ стають ще доступнішими — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Перекази MoneyGram для клієнтів ПУМБ стають ще доступнішими Вчора 18:31 — Особисті фінанси

Перекази MoneyGram для клієнтів ПУМБ стають ще доступнішими

З жовтня клієнти Першого Українського Міжнародного Банку зможуть отримувати перекази системи MoneyGram за допомогою мобільного додатку ПУМБ Online.

Отримати переказ у додатку надзвичайно просто:

В розділі «платежі» необхідно обрати пункт «Міжнародні перекази» Обрати систему MoneyGram Ввести контрольний номер переказу Перевірити інформацію по переказу та обрати картку Підтвердити отримання переказу ОТР паролем

Також, нагадуємо, що перекази MoneyGram можна отримувати на гарячій лінії за телефоном +38 044 290 7 290 або у найближчому відділенні ПУМБ.

Для отримання переказу за телефоном необхідно звернутися на гарячу лінію та залишити заявку на отримання переказу MoneyGram, вказавши контрольний номер переказу, країну відправлення, суму та валюту переказу. Зверніть увагу, що дзвінок має бути з фінансового номеру клієнта банку та заявку може залишити лише одержувач переказу.

Для отримання переказу у відділенні банку необхідно знайти найближче відділення ПУМБ (радимо скористатися мапою відділень на сайті ПУМБ або у додатку) та повідомити оператору контрольний номер системи переказів MoneyGram. Під час візиту у відділення при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Більше інформації про умови та можливості отримання переказів MoneyGram у ПУМБ — на сторінці системи за лінком

Перекази системи MoneyGram є терміновими грошовими переказами, тобто є доступними для отримання майже миттєво, виплата доступна у будь-якому пункті партнера системи в країні призначення. Для надсилання переказу відправнику необхідно вказати ПІБ отримувача латиницею та країну отримання переказу.

Довідка:

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) — ровесник незалежної України. ПУМБ — це великий і надійний приватний банк, який прагне бути фінансовим радником і помічником, як для приватних осіб, так і для корпоративних клієнтів, який передбачає клієнтські очікування та потреби та пропонує ефективні рішення. ПУМБ входить до переліку НБУ системно важливих банків країни. ПУМБ — один з 5 банків, уповноважених на зберігання запасів готівки НБУ. Банку довіряє понад 1,8 млн клієнтів — фізичних осіб та майже 97 тис. корпоративних клієнтів. ПУМБ вже понад 30 років виконує усі зобов’язання перед клієнтами, державою та співробітниками і, попри війну, продовжує вчасно виплачувати депозити та інші виплати згідно з умовами договорів. Навіть більше, як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 8 місяців 2022 року банк виплатив вкладникам банків-банкрутів понад 535 млн. Надійність банківських вкладів у серпні 2022 року було підтверджено незалежним рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» на рівні «5» (найвища надійність).

Система переказів MoneyGram є однією з найбільших у світі, партнерська мережа нараховує понад 400 тис. пунктів у 200 країнах і регіонах світу, що дозволяє клієнтам допомагати рідним і близьким по всьому світу.

З початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, MoneyGram реалізувала виплату допомоги переселенцям від благодійних організацій:

IFRC URCS RED ROSE LIMITED

IMC RED ROSE CPS

IRC RED ROSE LIMITED

LIMITED RED ROSE CPS

ZOA RED ROSE LIMITED

ПУМБ За матеріалами:

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