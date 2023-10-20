Переговори про повернення москви до «зернових угод» не мають сенсу: коридор працює без рф — Finance.ua
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Переговори про повернення москви до «зернових угод» не мають сенсу: коридор працює без рф

Казна та Політика
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Переговори про повернення москви до «зернових угод» більше не мають сенсу, оскільки гуманітарний морський коридор успішно працює без рф.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. «Зерновий коридор нового формату успішно функціонує без участі держави-агресора. З вересня 2023 року новим морським коридором, прокладеним Україною, скористалися понад 30 суден. Україна — відповідальний постачальник продукції, який за будь-яких обставин шукає шляхи забезпечення виконання своїх зобов’язань у рамках укладених угод», — наголошується у повідомленні.
Зауважується, що успіхи нового зернового коридору демонструють, що Росія була зайвою ланкою в Чорноморській зерновій ініціативі.
«Переговори про повернення Москви до „зернових угод“, з яких вона сама вийшла, більше не мають сенсу. Успішне функціонування нового зернового коридору стало можливим завдяки Силам оборони України, які витіснили російський флот з північно-західної акваторії Чорного моря», — зазначають у Центрі стратегічних комунікацій.
Водночас Київ закликає партнерів посилити спроможності судноплавства у Чорному морі. Зокрема, організувати патрулювання і тралення морських вод, а також надати Україні додаткові засоби для захисту портової інфраструктури від російських обстрілів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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