Перехід на 2% оподаткування: підприємці мають час до кінця березня — Finance.ua

Перехід на 2% оподаткування: підприємці мають час до кінця березня

Вчора 15:02 — Особисті фінанси

Для новозареєстрованих суб’єктів господарювання строк для подання заяви становить 10 днів з дня реєстрації. Обрання ставки у 2% є правом, а не обов’язком. Підприємці, які працюють на третій групі зі ставкою у 5% за бажанням можуть і далі працювати без змін.

Відповідне пояснення опублікувала Державна податкова служба.

Що треба знати? З 1 квітня і до скасування воєнного стану в Україні платниками єдиного податку третьої групи можуть бути ФОПи та суб’єкти господарювання, якщо їхні доходи за календарний рік не перевищують 10 мільярдів гривень. При цьому такі ФОПи тимчасово звільнили від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.

«У перший день прийому заяв на перехід на сплату 2% єдиного податку, податкова служба прийняла понад 50 000 заявок», — зазначив народний депутат Данило Гетманцев.

Кому не можна переходити на «спрощенку»?

Обрати спрощену систему зі ставкою 2% не можуть:

суб’єкти господарювання, які організовують та проводять азартні ігри, лотереї (крім їх розповсюдження), парі;

суб’єкти господарювання, які обмінюють іноземну валюту;

ті, хто займається виробництвом, експортом, імпортом, продажом підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізосіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері та столових вин);

які видобувають чи реалізують корисні копалини;

страхові брокери і компанії, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, реєстратори цінних паперів;

підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

фізичні та юридичні особи — нерезиденти.

Заявку можна заповнити в онлайні через електронний кабінет платника податків. Форму заяви про право застосування спрощеної системи оподаткування можна знайти у меню «Введення звітності» за ідентифікатором J/F0102003.

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