PepsiCo почне перевозити продукцію на 100 електровантажівках Tesla Semi вже наступного року — Finance.ua

PepsiCo почне перевозити продукцію на 100 електровантажівках Tesla Semi вже наступного року Сьогодні 23:32 — Технології&Авто

PepsiCo почне перевозити продукцію на 100 електровантажівках Tesla Semi вже наступного року

Американський продуктовий виробник PepsiCo почне використовувати 100 електровантажівок Tesla Semi для транспортування своїх товарів вже наступного року. Таким чином компанія стане першою, яка перевозитиме продукцію на вантажних електромобілях Tesla у великих комерційних масштабах, пише Reuters

Задля цього PepsiCo встановить чотири зарядні станції на 750 кіловатів поблизу власних потужностей у Модесто та Сакраменто, що у Каліфорнії. Звідти компанія спершу транспортуватиме електровантажівками снекову продукцію дочірнього підрозділу Frito-Lay, зокрема у мережі Walmart та Kroger.

Плани PepsiCo щодо перевезення товарів на Tesla Semi

Раніше компанія повідомляла про розташування 15 вантажівок у Модесто та 21 у Сакраменто, тому наразі незрозуміло, де саме використовуватиметься решта вантажних електромобілів Tesla. Проте, віцепрезидент продуктової компанії Майк О’Коннел повідомив, що PepsiCo має намір розгорнути перевезення товарів за допомогою Semi у центральній частині США, а згодом і на східному узбережжі країни.

Нагадаємо, що Ілон Маск заявляв про промисловий випуск Tesla Semi ще у 2019 році, проте плани довелось перенести унаслідок складнощів з виробництвом акумуляторів до електровантажівок.

Зазначається, що вантажівки Semi мають запас ходу у 805 кілометрів. За якою вартістю PepsiCo придбала 100 транспортних засобів, наразі не розголошується. Водночас, продуктова компанія отримала державний грант США розміром 15,4 мільйона доларів та федеральну субсидію у 40 тисяч доларів на кожну одиницю електротранспорту, що допомогло PepsiCo компенсувати значну частину витрат на електрифікацію.

Телеканал 24 За матеріалами:

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