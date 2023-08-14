Пентагон створив окрему групу для запровадження штучного інтелекту у стратегічних цілях — Finance.ua

Пентагон створив окрему групу для запровадження штучного інтелекту у стратегічних цілях Сьогодні 04:08 — Технології&Авто

Пентагон створив окрему групу для запровадження штучного інтелекту у стратегічних цілях

Міністерство оборони США оголосило про створення Цільової робочої групи з питань штучного інтелекту Lima з метою запровадження та використання новітніх технологій ШІ у стратегічних цілях.

Про це заявила заступниця міністра оборони США Кетлін Гікс, яка керувала процесом створення нового підрозділу.

«Створення робочої групи Lima підкреслює непохитну відданість Міноборони лідирувати в інноваціях штучного інтелекту», — зауважила Гікс.

При цьому, за її словами, увага фокусуватиметься на забезпеченні національної безпеки, мінімізації ризиків і відповідальній інтеграції нових технологій.

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«Майбутнє оборони полягає не лише в застосуванні передових технологій, але й у передбаченні та відповідальності, а також у глибокому розумінні ширших наслідків для нашої нації», — зауважила представниця Пентагону.

Передбачається, що група Lima працюватиме під проводом Головного офісу цифрового та штучного інтелекту (CDAO). У партнерстві з розвідувальною спільнотою та іншими урядовими установами США робоча група допоможе мінімізувати ризики та надмірні потреби у ресурсах, зауважили в Міноборони США.

Укрінформ За матеріалами:

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