Пенсію мешканцям ТОТ та територій бойових дій призначатимуть незалежно від дати звернення — Finance.ua

Пенсію мешканцям ТОТ та територій бойових дій призначатимуть незалежно від дати звернення Сьогодні 15:34 — Особисті фінанси

13 грудня ВРУ підтримала у І читанні законопроєкт № 8198 «Про внесення зміни до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ щодо призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії».

Що зміниться для пенсіонерів

Як зазначено у пояснювальній записці, однією з гострих проблем для осіб, які досягли пенсійного віку або стали особами з інвалідністю, та які опинились в окупації, є призначення та отримання пенсійних виплат.

Проблема в тому, що особи, які досягли пенсійного віку або стали особами з інвалідністю та проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, з незалежних від них причин не можуть безпосередньо звернутись до органів Пенсійного фонду України у зв’язку із тимчасовою неможливістю здійснювати свої повноваження такими органами на тимчасово окупованих територіях. А через вебпортал електронних послуг ПФУ подати заяву та підтверджуючі документи немає можливості у зв’язку із відсутністю на окупованих територіях інтернет-зв’язку та українського мобільного зв’язку.

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Що пропонують? З огляду на це, законопроєктом пропонується тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, пенсію за віком та по інвалідності особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, призначати з дня, що настає за днем досягнення особою пенсійного віку або відповідно встановлення інвалідності органами медико-соціальної експертизи, незалежно від строку звернення за пенсією.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, та територій, тимчасово окупованих збройними формуваннями рф, має визначити Кабінет Міністрів України.

У разі прийняття цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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