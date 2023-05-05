Пенсійний фонд України повідомив про фінансування пенсій у травні — Finance.ua

Пенсійний фонд України повідомив про фінансування пенсій у травні Сьогодні 12:41 — Казна та Політика

Як повідомив Пенсійний фонд України, станом на 4 травня профінансовано:

5,7 млрд грн — на пенсійні виплати, в тому числі 2,9 млрд — через АТ «Укрпошта», 2,8 млрд грн — через уповноважені банки;

2,3 млрд грн — на житлові субсидії та пільги;

1232,7 млн грн — на страхові виплати, в тому числі 226,4 млн грн — на оплату лікарняних.

У травні надано 178 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Нвгадаємо, в Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше 100 гривень та не більше 1500 гривень. Всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення — 579,10 гривень.

Розмір підвищення пенсії кожного конкретного пенсіонера відповідно до цієї постанови визначено індивідуально з урахуванням його особистих показників, зокрема закону, згідно з яким пенсію призначено, часу призначення пенсії, тривалості страхового стажу, величини заробітної плати, належності до непрацюючих пенсіонерів та до певної вікової категорії.

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