Пенсійний фонд спрямував банкам і Укрпошті 38 мільярдів для виплат пенсій — Finance.ua

Пенсійний фонд України вже спрямував банкам та Укрпошті 38,3 млрд грн на виплату пенсій цього місяця.
Про це у відеозверненні увечері 12 березня заявив прем’єр Денис Шмигаль.
«Ще один важливий напрямок роботи — це соціальний захист населення. Пенсійний фонд України вже спрямував банкам та «Укрпошті» 38,3 млрд грн. Це вся сума коштів, необхідна для виплат пенсій цього місяця.
Мінсоцполітики забезпечує виплату всіх призначених людям субсидій, пільг та грошових соціальних допомог. Автоматично подовжуються пільги, допомоги, субсидії.