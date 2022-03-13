Пенсійний фонд спрямував банкам і Укрпошті 38 мільярдів для виплат пенсій — Finance.ua
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Пенсійний фонд спрямував банкам і Укрпошті 38 мільярдів для виплат пенсій

Вчора 11:30Особисті фінанси
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Пенсійний фонд України вже спрямував банкам та Укрпошті 38,3 млрд грн на виплату пенсій цього місяця.
Про це у відеозверненні увечері 12 березня заявив прем’єр Денис Шмигаль.
«Ще один важливий напрямок роботи — це соціальний захист населення. Пенсійний фонд України вже спрямував банкам та «Укрпошті» 38,3 млрд грн. Це вся сума коштів, необхідна для виплат пенсій цього місяця.
Мінсоцполітики забезпечує виплату всіх призначених людям субсидій, пільг та грошових соціальних допомог. Автоматично подовжуються пільги, допомоги, субсидії.
Запрацювали спеціальні механізми отримання пенсій та соціальних грошових допомог для тих, хто евакуювався — через грошові перекази", — заявив прем’єр.
Шмигаль також нагадав, що для працівників та фізичних осіб-підприємців у Дії запрацювала оновлена програма єПідтримка.
У межах цієї програми кожен робітник або підприємець, у якого війна забрала роботу, може отримати 6,5 тис грн. Заявку на отримання такої допомоги подали вже 2 млн українців.
«І в нас достатньо коштів для виплати усім, хто цього потребує», — запевнив він.

Як отримати пенсію і грошові виплати в Укрпошті під час воєнного стану

За матеріалами: Економічна Правда
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