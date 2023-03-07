Пенсійний фонд профінансував виплату пенсій та інших соцдопомог — Finance.ua

Пенсійний фонд профінансував виплату пенсій та інших соцдопомог Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Пенсійний фонд профінансував такі виплати станом на 06 березня:

13,4 млрд грн — на пенсійні виплати, в тому числі 3,2 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 10,2 млрд грн — через уповноважені банки;

4,5 млрд грн — на житлові субсидії та пільги;

670,6 млн грн — на страхові виплати, в тому числі 227,4 млн грн — на оплату лікарняних.

У березні надано 208 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, в Україні може з’явитись норма щодо призначення пенсій деяким категоріям громадян незалежно від терміну звернення людини до Пенсійного фонду, якщо право на таку пенсію придбано після повномасштабного російського вторгнення.

Про це йдеться у Проекті закону № 8198 «Про призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії», порівняльну таблицю до якого було підготовлено до другого читання.

Чинне законодавство передбачає, що пенсія за віком призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, а пенсія за інвалідністю — з дня встановлення інвалідності, якщо звернення щодо пенсії відбулося не пізніше ніж за три місяці з відповідної дати.

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