Пенсія достроково: чи передбачена вона для ліквідаторів аварії на ЧАЕС — Finance.ua

Пенсія достроково: чи передбачена вона для ліквідаторів аварії на ЧАЕС Вчора 16:44 — Особисті фінанси

В українському законодавстві передбачено окремі категорії громадян, які можуть вийти на пенсію достроково. Серед них і учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Відповідно до ст. 55 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС дає право на зниження пенсійного віку.

А саме:

особи, які працювали в зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 року незалежно від кількості робочих днів, а з 1 липня 1986 року до 31 грудня 1986 року не менше п’яти календарних днів, мають право на зниження пенсійного віку на 10 років;

особи, які працювали у 1987 році у зоні відчуження не менше 14 календарних днів — на 8 років;

особи, які працювали з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року у зоні відчуження від одного до п’яти календарних днів, у 1987 році — від 10 до 14 календарних днів, у 1988 році — не менше 30 календарних днів, на діючих пунктах санітарної обробки населення та дезактивації техніки або їх будівництві не менше 14 календарних днів у 1986 році — на 5 років.

Крім того, минулого року уряд підвищив пенсію для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Відповідно до змін, додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи має виплачуватись повністю незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу.

Розміри пенсії по інвалідності, що настала через каліцтво або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:

для І групи інвалідності — 6000 грн;

для ІІ групи — 4800 грн;

для ІІІ групи — 3700 грн;

для дітей з інвалідністю — 3700 грн.

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