Пенсії через поштові відділення можуть отримати мешканці 63 деокупованих населених пунктів — Finance.ua
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Пенсії через поштові відділення можуть отримати мешканці 63 деокупованих населених пунктів

Особисті фінанси
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Пенсії через поштові відділення можуть отримати мешканці 63 деокупованих населених пунктів.
Мешканцям звільнених від російських військ територій продовжують виплачувати пенсії за жовтень. Станом на сьогодні, 10 жовтня, на виплати пенсіонерам деокупованих Донеччини, Луганщини, Харківщини та Херсонщини спрямували 4,4 млрд грн — для виплати через банки та поштові відділення. Про це повідомили в Мінреінтеграції.
Наразі отримати кошти через поштові відділення мають змогу лише жителі Харківської та Херсонської областей.
На Харківщині відновили можливість доставляти та виплачувати пенсії в 18 населених пунктах Ізюмського та Чугуївського районів. Зокрема відновили роботу сім сервісних центрів Пенсійного фонду — у Балаклії, Барвінковому, Великому Бурлуку, Вовчанську, Ізюмі, Чкаловському та Шевченковому.
У Херсонській області Укрпошта на сьогодні має можливість доставляти пенсійні виплати в 45 населених пунктів Бериславського району. Окрім того, проводили виїзні прийоми громадян в Кочубеєвській та Нововоронцовській територіальних громадах.
Незабаром відновлять роботу три сервісні центри ПФУ у Великій Олександрівці, Високопіллі та Нововоронцовці.
За матеріалами:
Finance.ua
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