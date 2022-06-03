ПДВ за касовим методом: у ВР ініціювали пом’якшення для виробників та постачальників на період війни — Finance.ua

ПДВ за касовим методом: у ВР ініціювали пом’якшення для виробників та постачальників на період війни

Вчора 11:14 — Казна та Політика

ПДВ за касовим методом: у ВР ініціювали пом’якшення для виробників та постачальників на період війни

Затримка виконання грошових зобов’язань з боку контрагентів та необхідності покриття катастрофічних збитків внаслідок війни, змусила бізнес виступити з ініціативою щодо необхідності розширення сфери визначення податкових зобов’язань з податку на додану вартість за касовим методом.

Про це повідомляє УНН з посиланням на лист голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Нардеп ініціював звернення до Міністерства фінансів з тим, щоб розглянути можливість внесення змін до існуючої податкової політики, яка на сьогодні призводить до зростання заборгованостей.

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«Просимо Міністерство фінансів України, як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію податкової політики, не пізніше 10 червня 2022 року висловити власну позицію щодо можливості тимчасового застосування (до моменту завершення чи скасування воєнного стану) «касового методу» при оподаткуванні податком на додану вартість операцій з постачання будь-яких товарів чи послуг.

Водночас якщо, на думку Міністерства фінансів України, такий підхід можливо поширити лише на виключний перелік, просимо його надати", — йдеться у листі Гетманцева.

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Необхідність законодавчих змін платники податків обґрунтовують тим, що з початку військових дій з боку рф, вони зазнали суттєвого скорочення обсягу обігових коштів не лише через затримку виконання грошових зобов’язань з боку їх контрагентів, але й необхідності покриття катастрофічних збитків, яких щодня вони зазнають внаслідок війни.

У зв’язку з цим у багатьох компаній починає формуватися технічний податковий борг, який вони об’єктивно неспроможні своєчасно погасити, тобто виникає криза неплатежів.

«З огляду на зазначене, особливої актуальності набуває необхідність введення тимчасових заходів, що будуть спрямовані на визначення податкових зобов’язань з податку на додану вартість не за правилом „першої події, а саме за касовим методом“», — пояснює у листі Гетманцев.

Тобто на сьогоднішній день нарахування та сплата ПДВ відбувається у випадку поставки товару, навіть якщо гроші за нього не сплачені. Відповідно до запропонованої ініціативи, сплата ПДВ відбуватиметься тільки після оплати товару чи послуги, тобто підприємства платитимуть податок тільки після отримання грошей.

«Касовий метод» визначення податкових зобов’язань з ПДВ вже передбачений для операцій з постачання, передачі, розподілу електричної, теплової енергії, вугілля, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, а також до 1 січня 2024 року вказаний підхід було розповсюджено на платників податку на прибуток — виробників електричної енергії за «зеленим» тарифом.

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