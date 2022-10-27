Патрулі перевіряють столичні заклади та знімають вивіски з підсвіткою — Finance.ua

Патрулі перевіряють столичні заклади та знімають вивіски з підсвіткою Вчора 11:14 — Енергетика

Патрулювання триває вже декілька днів, а з представниками бізнесу, які не додержуються рекомендацій щодо економії електроенергії проводяться профілактичні бесіди.

За інформацією КП «Київблагоустрій», під час останнього інспектування в одному з торговельно-побутових закладів категорично відмовилися вимикати зовнішнє освітлення. Інспектори повідомили про це в Управління реклами КМДА.

В свою чергу фахівці з КП «Київреклама» перевірили порушників й виявили, що вони взагалі не мали дозвільних документів на розміщення рекламного засобу на фасаді житлового будинку. Станом на зараз вивіски вже демонтовано.

Начальниця Управління з питань реклами Оксана Поліщук попередила, що до тих хто зробив вигляд, що не почув про економію струму, або вирішив, що і без нього наекономлять, приїдуть демонтажні бригади «Київреклами» й знімуть вивіски.

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«Тому з 17:00 відключіть зовнішне освітлення ваших будівель та споруд, розміщених на них конструкцій та вивісок. Виділятися освітленням вашого фасаду на фоні темного міста зараз по-перше: безвідповідально і не коректно по-друге: якщо перше вас ніяк не зачіпає за живе — наполегливо запрошувати до себе наші демонтажні бригади», — попередила Оксана Поліщук.

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