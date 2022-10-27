Патрулі перевіряють столичні заклади та знімають вивіски з підсвіткою — Finance.ua
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Патрулі перевіряють столичні заклади та знімають вивіски з підсвіткою

Енергетика
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Патрулювання триває вже декілька днів, а з представниками бізнесу, які не додержуються рекомендацій щодо економії електроенергії проводяться профілактичні бесіди.
За інформацією КП «Київблагоустрій», під час останнього інспектування в одному з торговельно-побутових закладів категорично відмовилися вимикати зовнішнє освітлення. Інспектори повідомили про це в Управління реклами КМДА.
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В свою чергу фахівці з КП «Київреклама» перевірили порушників й виявили, що вони взагалі не мали дозвільних документів на розміщення рекламного засобу на фасаді житлового будинку. Станом на зараз вивіски вже демонтовано.
Начальниця Управління з питань реклами Оксана Поліщук попередила, що до тих хто зробив вигляд, що не почув про економію струму, або вирішив, що і без нього наекономлять, приїдуть демонтажні бригади «Київреклами» й знімуть вивіски.
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«Тому з 17:00 відключіть зовнішне освітлення ваших будівель та споруд, розміщених на них конструкцій та вивісок. Виділятися освітленням вашого фасаду на фоні темного міста зараз по-перше: безвідповідально і не коректно по-друге: якщо перше вас ніяк не зачіпає за живе — наполегливо запрошувати до себе наші демонтажні бригади», — попередила Оксана Поліщук.
За матеріалами:
Вечірній Київ
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