Партнерські програми як варіант заробітків на біржах — Finance.ua

БІЗНЕС Партнерські програми як варіант заробітків на біржах Сьогодні 14:32 — Фондовий ринок

Партнерські програми як варіант заробітків на біржах

Фінансові ринки можуть бути дуже непередбачуваними і часто піддаються коливанням. Саме через волатильність ринку чимало інвесторів не хочуть самостійно торгувати на біржі. Як же монетизувати свою цікавість фінансовими ринками і при цьому мінімізувати ризики? Розповідаємо далі.

Щоб монетизувати цікавість аудиторії до фінансів, можна:

1. Продавати послуги та інформаційні продукти

Ви можете проводити консультації, тренінги, навчальні курси та надавати інші платні послуги, пов’язані з фінансовими ринками. Або ж створювати і продавати електронні книги, онлайн-курси, відео- та аудіоматеріали з корисною інформацією на фінансову тему.

2. Розміщувати рекламу на своєму сайті

Власники онлайн-майданчиків можуть заробляти, розміщуючи на своїх ресурсах статті, банери, тизери та інші різновиди рекламного контенту.

3. Використовувати партнерську програму брокера

Ви стаєте партнером брокерської компанії та залучаєте для неї нових клієнтів, використовуючи наявні у розпорядженні ресурси. Наприклад, розповідаєте про послуги брокера під час особистих зустрічей із друзями та знайомими, у соціальних мережах, на тематичних форумах, блогах і сайтах, а також запускаєте рекламні кампанії.

Зупинімося детальніше на останньому варіанті.

Основна відмінність партнерських програм полягає у тому, за які саме дії залучених клієнтів отримує винагороду партнер.

Ось якими бувають партнерські програми:

CPA (Cost Per Action). Партнер отримує одноразову винагороду, розмір якої визначений заздалегідь, за виконання залученим клієнтом конкретних дій, наприклад, поповнення торгового рахунку.

Партнер отримує одноразову винагороду, розмір якої визначений заздалегідь, за виконання залученим клієнтом конкретних дій, наприклад, поповнення торгового рахунку. CPC (Cost Per Click). Партнер отримує винагороду за кількість здійснених клієнтами кліків по партнерському посиланню. Не враховується, чи купив клієнт товар або послугу, перейшовши за посиланням.



Партнер отримує винагороду за кількість здійснених клієнтами кліків по партнерському посиланню. Не враховується, чи купив клієнт товар або послугу, перейшовши за посиланням. CPL (Cost Per Lead). Партнер отримує одноразову винагороду за реєстрацію залученого клієнта. Не враховується, чи буде новий клієнт у майбутньому користуватися послугами компанії та як часто.



Партнер отримує одноразову винагороду за реєстрацію залученого клієнта. Не враховується, чи буде новий клієнт у майбутньому користуватися послугами компанії та як часто. Revenue Share. Компанія ділиться з партнером часткою свого прибутку, який отримує від дій залученого клієнта. Чим активніше новий клієнт користується послугами компанії, тим більшою буде сума винагороди партнера. Поки залучений клієнт користується послугами компанії, партнер отримує винагороду.



Наприклад, партнерська програма RoboForex працює за схемою Revenue Share і надає партнеру можливість отримувати до 84% заробітку компанії з урахуванням програми лояльності, що є унікальною пропозицією на ринку. Є два типи партнерських програм RoboForex — VIP і Expert. Партнер, з огляду на специфіку своєї роботи, може вибрати той тип програми, який найкраще підходить саме йому. Детальніше про кожну із програм ми розповідали за посиланням нижче.

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