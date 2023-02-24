Парламент ухвалив закон щодо часткового відкриття інформації про оборонні закупівлі — Finance.ua
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Парламент ухвалив закон щодо часткового відкриття інформації про оборонні закупівлі

Казна та Політика
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Парламент ухвалив закон щодо часткового відкриття інформації про оборонні закупівлі
Парламент ухвалив закон щодо часткового відкриття інформації про оборонні закупівлі
Верховна Рада у другому читанні проголосувала законопроєкт № 8381 щодо прозорості в оборонних закупівлях (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на час дії воєнного стану. Документ підтримали 264 депутати.
Про це повідомив перший заступник керівника фінкомітету, народний депутат Ярослав Железняк.
«Законопроєкт пропонує обов’язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії», — зазначає нардеп.
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Якщо вартість предмета дорівнює або перевищує 200 000 грн (1,5 млн грн — для робіт оборонного призначення), необхідно вказувати замовника, що він замовляє та ціну за товар / послугу. Також закон зобов’язує держзамовника опублікувати контракти укладені з 24 лютого 2022 року.
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Варто зазначити, що проєкт закону було внесено до парламенту після того як у ЗМІ з’явилася інформація про те, що оборонне відомство закуповує продукти дорожче за ціни в магазинах. Пізніше в Міноборони пояснили, що «17 гривень за яйце» — це прикра технічна чи друкарська помилка. Неточність стосується одиниць виміру — йдеться про ціну за кілограм яєць.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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