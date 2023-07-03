Парламент підтримав законопроєкт, що стимулюватиме розвиток «зеленої» енергетики — Finance.ua

Парламент підтримав законопроєкт, що стимулюватиме розвиток «зеленої» енергетики Сьогодні 11:41 — Енергетика

Парламент підтримав законопроєкт, що стимулюватиме розвиток «зеленої» енергетики

Верховна Рада ухвалила законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України» (реєстр. № 9011-д.), який стимулюватиме розвиток відновлюваної енергетики на конкурентних ринкових засадах. Законодавча ініціатива об'єднала норми декількох законопроєктів, розроблених Міненерго та народними депутатами.

Законопроєкт дає можливість споживачам електричної енергії стати активними учасниками ринку електричної енергії і посилити власну енергетичну безпеку завдяки використанню механізму самовиробництва електроенергії. Тобто споживачі можуть встановлювати генерацію для власних потреб, а надлишки електроенергії можна буде відпускати в мережу за вільними ринковими цінами.

Також законопроєкт забезпечує можливість верифікувати електричну енергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії, надавати гарантії походження на певний обсяг електричної енергії, відпущеної в мережу. Це підвищить зацікавленість споживачів у купівлі саме «зеленої» електроенергії і в майбутньому дозволить експортерам уникнути додаткового оподаткування при ввезенні своєї продукції до ЄС.

Запроваджується низка інших нововведень — сучасна модель контрактів на різницю для «зелених» аукціонів, система ринкової премії для виробників, що працюють за «зеленим» тарифом, удосконалюються механізми корпоративних договорів, надається право інвесторам протягом поточного року завершити об'єкти з ВДЕ, будівництво яких було призупинено через повномасштабну воєнну агресію.

«Через обстріли та окупацію Україна втратила 75% вітрової генерації та більше 20% - сонячної. Це суттєві втрати для нашої енергосистеми. Але навіть у таких умовах сьогодні відновлювані джерела роблять суттєвий внесок в енергобаланс країни. Стимулювання розвитку відновлюваної енергетики — один із пріоритетів Енергетичної стратегії України», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Очікуваними результатами прийняття закону є формування тренду сталого розвитку відновлюваної енергетики на ринкових засадах, посилення безпеки постачання електричної енергії споживачам та зменшення залежності України від імпортованих енергетичних ресурсів. Імплементація закону забезпечить подальше наближення засад енергетичної політики України до енергетичної політики Європейського Союзу.

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