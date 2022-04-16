Панорамні вікна, Wi-Fi та бар. Компанія зі США показала люксову космічну капсулу (фото) — Finance.ua

Панорамні вікна, Wi-Fi та бар. Компанія зі США показала люксову космічну капсулу (фото)

Панорамні вікна, Wi-Fi та бар. Компанія зі США показала люксову космічну капсулу (фото)

Американська компанія Space Perspective, яка планує зайняти свою нішу у сфері космічного туризму, показала, як виглядатиме капсула «Нептун», яка доставлятиме людей за допомогою повітряної кулі у верхні шари атмосфери Землі, повідомляє Daily Mail.

Капсула від компанії Space Perspective злетить не так високо, як космічні кораблі з туристами від Virgin Galactic, Blue Origin або SpaceX. Апарат підніме туристів на висоту 30 км над поверхнею Землі, і тут не можна буде відчути себе в невагомості.

Втім, американці змогли вже продати понад 600 квитків за ціною 125 тисяч доларів тим, хто хоче подивитися на Землю з великої висоти протягом шестигодинного польоту.

До речі, ціна за цей політ значно нижча, ніж у конкурентів. Наприклад, у Virgin Galactic квиток коштує 450 тисяч доларів, у Blue Origin вважається, що квитки коштують ще дорожче, а космічні туристи, які полетіли на МКС на кораблі компанії SpaceX, заплатили взагалі по 55 млн доларів кожен.

Незважаючи на те, що політ на капсулі «Нептун» коштує дешевше, це не зовсім політ у космос. Адже апарат підніме туристів лише на висоту 30 км. У той час як космічний корабель Virgin Galactic піднімається на висоту понад 80 км. А корабель від Blue Origin взагалі досягає міжнародно визнаної межі, де починається космос — лінії Кармана, на висоті 100 км. Але кораблі Crew Dragon від SpaceX літають ще далі.

Розпочати запуски своєї капсули «Нептун» у компанії Space Perspective планують уже наприкінці 2024 року.

Довгий час американці тримали в таємниці внутрішнє оздоблення капсули, але тепер вони надали більше інформації. У капсулі будуть вікна висотою 1,5 метри, Wi-Fi та бар з напоями.

«У нашій капсулі туристи будуть над 99% атмосфери Землі, а значить, вони побачать справжній космос», — говорить співзасновник Space Perspective Джейн Пойнтер.

За 6 годин польоту в капсулі з повітряною кулею, туристи 2 години підніматимуться, 2 години летітимуть високо в атмосфері та 2 години спускатимуться. Невагомості вони не відчують, на відміну від подорожей на кораблях конкурентів.

Для того, щоб полетіти на капсулі «Нептун», не потрібна спеціальна підготовка. Як то кажуть, сів і полетів.

Повітряна куля, яка підніматиме капсулу вгору зі швидкістю 19 км/год, буде наповнена воднем, видобутим із відновлюваних джерел енергії. Таким чином компанія Space Perspective заявляє про свою екологічність, тому їхній політ є альтернативою ракетам зі шкідливими викидами. Space Perspective запланувала вже 25 рейсів у верхні шари атмосфери, і всі квитки на ці рейси вже продано.

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