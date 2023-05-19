Пальне на АЗС продовжує дешевшати — Finance.ua
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Пальне на АЗС продовжує дешевшати

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Упродовж тижня із 12 по 19 травня пальне у середньому здешевшало на 12−73 копійок.
Зокрема, бензини А-95 здешевшав на 53 копійки, А-95+ - на 12 копійок, ДП — на 73 копійки (до 45,16 грн/л, 47,76 грн/л та 43,77 грн/л відповідно). Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Зокрема, державна «Укрнафта» знизила ціни на бензин марки А-95 на 1 гривню — до 43 грн/л, на дизпальне — на 1,5 гривні, до 42,00 грн/л.
На 1 гривню і 0,5 гривні здешевшали бензин А-95 і ДП на станціях UPG, до 43,90 і 41,90 грн/л відповідно.
Здешевшали також усі види пального на 1 грн/л на станціях мережі BVS. На стільки ж знизила ціни і мережа «Авантаж» — до 40,50 грн/л на А-95 і на дизпальне, що є одними із найнижчих роздрібних цін в Україні.
Британська Shell знизила ціни на А-95 на 1 гривню — до 46,71 грн/л. Дизпальне у мережі здешевшало на 1,40 гривень — до 45,40 грн/л.
Бензин марки А-95 у мережах АЗС SOCAR теж упав у ціні на 1 гривню, — до 46,99 грн/л. Дизпальне подешевшало на 2 гривні, — до 44,99 грн/л.
За матеріалами:
УНІАН
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