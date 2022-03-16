Пальне для АЗС: мережі перелаштовуються на постачання з ЄС — Finance.ua

Пальне для АЗС: мережі перелаштовуються на постачання з ЄС

Вчора 19:14 — Енергетика

Після воєнного вторгнення Росії на територію України наша держава втратила майже весь імпорт пального. Йдеться про 80% внутрішнього споживання.

Про це розповів директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн.

Раніше внутрішнє споживання бензину забезпечувалося переважно імпортом дизпалива, бензину та скрапленого газу з Білорусі та Росії (більше ніж 70% ринку) та морем (10%).

Нині ринок адаптується до нових умов. За словами Куюн, зараз трейдери ведуть переговори з європейськими операторами для закупівлі пального в необхідних обсягах.

Усі трейдери працюють як одне ціле. Якщо один знайшов можливість придбати партію, її розподіляють серед інших, щоб наповнити ринок пальним. Змінилася логістика, географія споживання, доступ до окремих ресурсів було втрачено", — додав Сергій Куюн.

На цьому наголосили в Нафтогазовій асоціації України: з початком війни припинилися постачання нафтопродуктів з Росії, Білорусі та морем з інших країн. На ці напрямки припадало до 85% постачання дизельного палива та 60% бензину.

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