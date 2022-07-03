Падіння вартості Bitcoin призвело до збільшення попиту на нього — Finance.ua
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Падіння вартості Bitcoin призвело до збільшення попиту на нього

Фінтех і Картки
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Падіння вартості Bitcoin призвело до збільшення попиту на нього
Падіння вартості Bitcoin призвело до збільшення попиту на нього
Аналітичне агентство IntoTheBlock повідомило, що роздрібні інвестори виявили помітну активність в умовах падіння флагманської криптовалюти нижче області $20 000. Саме ця категорія учасників торгів відігравала роль агресивних покупців на тлі недавнього розпродажу Bitcoin.
Кити також активізувалися в умовах глобального просідання флагманської криптовалюти. Власники гаманців із 1000 BTC і більше закупилися монетами на низах, виводячи їх на довгострокове холодне зберігання.
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Це стосувалося і корпорацій — нещодавно найбільший комерційний власник ВТС докупив криптовалюту. Не відстають і держави — Сальвадор збільшив свій запас ВТС.
Продавали у червні переважно майнери, які зіштовхнулися із відчутними труднощами. Суть у тому, що в нинішніх умовах майнінг для багатьох став нерентабельним, оскільки витрати на енергію перевищують прибуток. Аналітики вважають, що у перспективі майнери продовжать дотримуватися цієї стратегії.
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За матеріалами:
noworries
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